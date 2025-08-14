Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - FC Andorra
El encuentro se celebra este domingo, 17 de agosto, en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 14 de agosto 2025, 11:34
La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 17 de agosto, en el Estadio de Gran Canaria, al FC Andorra, a partir de las 20:30 horas.
CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.
Nombres de los ganadores
-
Beatriz Molina
-
Miguel Ángel Padrón Santana
-
Juan Miguel Rodríguez Ortega
