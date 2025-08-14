Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Recoba en el último partido preparatorio frente al CD Tenerife. Cober

Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - FC Andorra

El encuentro se celebra este domingo, 17 de agosto, en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:34

La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 17 de agosto, en el Estadio de Gran Canaria, al FC Andorra, a partir de las 20:30 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombres de los ganadores

  • Beatriz Molina

  • Miguel Ángel Padrón Santana

  • Juan Miguel Rodríguez Ortega

