Conozca a los ganadores del sorteo de tres entradas dobles para asistir al UD Las Palmas - FC Andorra El encuentro se celebra este domingo, 17 de agosto, en el Estadio de Gran Canaria

Recoba en el último partido preparatorio frente al CD Tenerife.

La UD Las Palmas se enfrenta este domingo 17 de agosto, en el Estadio de Gran Canaria, al FC Andorra, a partir de las 20:30 horas.

CANARIAS7 sorteó tres entradas dobles para el encuentro y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombres de los ganadores Beatriz Molina

Miguel Ángel Padrón Santana

Juan Miguel Rodríguez Ortega

