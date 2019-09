Con Viera llegó la magia (3-2)

Las Palmas ha logrado esta noche una gran victoria ante el Albacete Balompié con goles muy bonitos y un fútbol de calidad que hacía tiempo no se veía en el Gran Canaria. El fútbol de Las Palmas apareció con la llegada de la primera media hora de partido. En una rápida combinación de ataque de los amarillos llegó el 1-0 por mediación de Jonathan Viera, que con un sutil toque con la derecha aprovechó un medido centro de De la Bella. El ‘21’ volvía al Estadio Gran Canaria y lo hacía con un gol de bella factura.

Hasta ese momento el partido no tenía noticias de nada porque en las áreas no pasaba nada. Hubo ratos para los canarios y otros en los que los manchegos parecían tener más el balón para salir a la contra. Pepe Mel repitió casi el mismo once que tan buena imagen ofreció en Girona, con una única excepción, la obligada ausencia por sanción de Martín Mantovani, posición que fue cubierta por Aythami Artiles.