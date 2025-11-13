En Colombia colocan a Nicolás Benedetti en la órbita de la UD Las Palmas

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:59 Comenta Compartir

La prensa colombiana coloca en la órbita de la UD Las Palmas al centrocampista ofensivo Nicolás Benedetti, exjugador del Deportivo Cali y del América de México, entre otros equipos. Un futbolista de creación con olfato de gol que ya sonó para el Sevilla el pasado verano.

Según información del periodista Juan Felipe Cadavid, de RCN Radio, al que se han hecho eco varios medios del país cafetero, el futbolista quiere apurar sus opciones de aterrizar en el balompié del Viejo Continente, ahora que concluye en diciembre su periplo de siete años en la Liga MX -acaba contrato con el Mazatlán-.

De hecho, varios conjuntos tanto de México como de Colombia han tanteado su incorporación de cara al inicio de 2026 pero sin éxito, dejando entrever que su salto a Europa es inminente. Entre los mentideros deportivos del país azteca destacan su buena pegada, su capacidad de pisar área y su visión de juego. Un jugador polivalente que, de concretarse su incorporación, podría dar aún más alternativas a la zona de creación de la UD Las Palmas.

En este sentido, y con respecto a la posibilidad de perfilar nuevos refuerzos durante dicho periodo, el estratega amarillo Luis García señaló en la rueda de prensa de este jueves que, si bien «estoy en permanente contacto con la dirección deportiva», recalcó que su misión se centra en «sacar el mejor rendimiento de los jugadores; tengo bastante trabajo en el día a día como para pensar en ello».

Cabe recordar que la Unión Deportiva ya exploró el mercado sudamericano en el pasado periodo estival, llegando así Jeremía Recoba a la entidad isleña. Actualmente, el atacante uruguayo se encuentra en periodo de convalecencia, recuperándose de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió durante el partido contra el Granada.