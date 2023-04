Clemente: «En el vestuario no hay debate con el entrenador»

«En el vestuario no hay debate con el entrenador». Así de claro fue Enrique Clemente, lateral maño de la UD, que considera además que el equipo está en los puestos altos de la clasificación por «méritos propios». La UD afronta esta semana la complicada salida a La Romareda con la vista puesta en el Real Zaragoza (domingo a las 20.00 horas), y Clemente tiene las opciones de ser titular por la sanción de Sergi Cardona en la banda izquierda.

El jugador amarillo también habló sobre su pasado maño: «Es un club del que vengo y estuve allí muchos años y por esa relación he seguido este año sus partidos. Ellos vienen de una racha buena, pero como todos los equipos, tienen puntos débiles. A través de nuestro juego podemos generar mucho peligro».

«Si miramos la clasificación, todos estamos en un margen de cuatro puntos. Es un tramo de temporada muy resultadista. Eso condiciona las sensaciones que tengamos del juego. No podemos infravalorar al rival. Algunos han venido al Estadio de Gran Canaria y han hecho muy buenos partidos. Para nada hemos perdido confianza en nuestro juego; ni mucho menos. Trataremos de hacer daño a través de nuestro juego», dijo el zurdo.

Por último, opinó sobre la polémica con que el míster esté en la cuerda floja: «El debate sobre el entrenador está en el entorno, de puertas para afuera pero no hacia dentro. Ha sido una semana igual que las demás. En el vestuario no hay debate con Pimienta. No se ha planteado en el equipo y club nada en relación al míster. Estamos muy confiados en que es el entrenador hasta el final, debemos confiar en él. Estamos a muerte con él, sin duda alguna».