Cedeño: «Es un privilegio vestir la camiseta de un histórico como la UD»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de julio 2025, 13:12 Comenta Compartir

«Es un orgullo ser el primer panameño en la historia del club amarillo«, así comenzó la presentación de Edward Cedeño como nuevo jugador de la UD Las Palmas. Para él, el conjunto grancanario es »un histórico del fútbol y es más que un compromiso vestir su camiseta«.

Procedente del Tarazona, Cedeño cree que se le presenta una gran oportunidad para su futuro profesional y que puede ayudar al club dentro del terreno de juego. «Me caracterizo por ser un jugador defensivo con mucho recorrido. La humildad también me puede representar«.

«Mi ídolo siempre ha sido Sergio Busquets, aunque me comparan con Casemiro. He tenido la llamada de la selección en alguna ocasión. He logrado debutar y obtener buenos resultados, pero busco sacar mi país a lo alto. Allí todo el mundo me sigue, quiero representarlos de la mejor manera. Tengo la fé puesta en dios«, dijo.

Cuestionado por si tendrá algun tipo de presión por ser el fichaje más caro hasta ahora, expuso: «De presión nada, me anima y me hace estar más enfocado. Lo que tengo claro es que haré las cosas bien y quiero dar muchas alegrías a la afición. Verán que tengo más cualidades a parte del corte defensivo«, concluyó.