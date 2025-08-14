Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de los capitanes de la UD. UDLP

Estos son los capitanes de Las Palmas para esta temporada

Jonathan Viera, Alex Suárez, Kirian Rodríguez y Sandro Ramírez, cuatro canteranos que guiarán al equipo en el intento de retorno a Primera División

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:28

Con el campeonato a punto de comenzar, la Unión Deportiva Las Palmas ha dado a conocer los cuatro capitanes del equipo para esta temporada. Jugadores experimentados y que conocen muy bien la casa amarilla. Jonathan Viera será el primer capitán, Álex Suárez el segundo, Kirian Rodríguez el tercero y Sandro Ramírez el cuarto. Ellos serán los encargados de comandar al conjunto amarillo en este reto de volver a Primera División.

El 'mago de La Feria' vuelve a casa para comenzar su quinto ciclo en el conjunto amarillo y lo hará como máximo estandarte. Para Kirian será su tercer año consecutivo siendo partícipe del grupo de capitanes y en el caso de Álex Suárez, repite capitanía tras la pasada temporada. Para Sandro será la primera temporada desde que viste los colores de la UD, que formará parte de este grupo. Sin embargo, ya la temporada pasada portó el brazalete por primera vez en un encuentro de liga frente al Real Valladolid.

El conjunto amarillo comienza la temporada este próximo domingo frente al Andorra en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro comenzará a las 20:30 horas.

