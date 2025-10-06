Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Consejo de Gobierno, en directo: Nieves Lady Barreto y Alfonso Cabello informan de los acuerdos del Ejecutivo
Imagen de los jugadores de la UD Las Palmas. Cober

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - SD Eibar

El encuentro tendrá lugar el próximo 19 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:01

Comenta

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra la SD Eibar desde este lunes 6 de octubre y hasta ... el viernes 17 de octubre las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Gran Canaria.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  7. 7

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  8. 8 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  9. 9 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  10. 10 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - SD Eibar

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - SD Eibar