Imagen de los jugadores celebrando en un partido de la UD Las Palmas. Cober

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido UD Las Palmas - UD Almería

El encuentro tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:47

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el partido de la UD Las Palmas contra la UD Almería desde este jueves 11 de septiembre y hasta ... el viernes 26 de septiembre a las 11 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo 27 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Gran Canaria.

