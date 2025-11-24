Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Fuster celebrando su gol ante el Albacete BP. Cober

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el UD Las Palmas - CD Mirandés

El encuentro se disputará el lunes 8 de diciembre a las 17.30 horas en el Estadio de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:47

Comenta

El lunes 8 de diciembre la UD Las Palmas se enfrenta al CD Mirandés en la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion a las 17:30 ... horas en el Estadio Gran Canaria y CANARIAS7 sortea tres entradas dobles deste este lunes 24 de noviembre y hasta el viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  5. 5 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  6. 6 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre
  7. 7 El boom del magnesio: por qué todo el mundo lo toma y dónde encontrarlo en la comida
  8. 8 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  9. 9 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  10. 10 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el UD Las Palmas - CD Mirandés

CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el UD Las Palmas - CD Mirandés