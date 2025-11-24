CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el UD Las Palmas - CD Mirandés
El encuentro se disputará el lunes 8 de diciembre a las 17.30 horas en el Estadio de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:47
El lunes 8 de diciembre la UD Las Palmas se enfrenta al CD Mirandés en la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion a las 17:30 ... horas en el Estadio Gran Canaria y CANARIAS7 sortea tres entradas dobles deste este lunes 24 de noviembre y hasta el viernes 5 de diciembre a las 11.00 horas.
El mismo viernes 5 de diciembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico. Para participar en el sorteo hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, email y número de teléfono.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión