CANARIAS7 sortea tres entradas dobles para el UD Las Palmas - Cultural y Deportiva Leonesa

El sábado 20 de diciembre la UD Las Palmas se enfrenta a la Cultural y Deportiva Leonesa en la jornada 19 de LaLiga Hypermotion a ... las 20:00 horas en el Estadio Gran Canaria.

CANARIAS7 va a sortear para el partido tres entradas dobles desde este viernes 5 y hasta el viernes 19 de diciembre a las 11.00 horas. El mismo viernes 19 de diciembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

Para participar en el sorteo hay que estar registrado en CANARIAS7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, email y número de teléfono.