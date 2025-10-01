CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Le Mans Sarthe Basket

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del miércoles 15 de octubre en el que el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Le Mans ... Sarthe Basket en la segunda jornada de la Basketball Champions League a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena.

El sorteo comienza este miércoles 1 y estará activo hasta el martes 14 de octubre a las 11.00 horas. El mismo 14 de octubre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico. Para participar en el sorteo hay que estar registrado en CANARIAS7 y aportar los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Email y Número de teléfono.

Compruebe todos los sorteos activos en nuestras web.