Imagen de Nico Brussino en el último derbi de pretemporada. CBGC

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido Dreamland Gran Canaria - Le Mans Sarthe Basket

Se disputará el miércoles 15 de octubre a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena | Será el segundo encuentro de la Basketball Champions League (BCL)

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:09

CANARIAS7 sortea 23 entradas dobles para el partido del miércoles 15 de octubre en el que el Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Le Mans ... Sarthe Basket en la segunda jornada de la Basketball Champions League a las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena.

