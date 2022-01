Buenas noticias en la vuelta al trabajo: Mesa, Mujica, Valles... Y Álvaro Lemos

«Las pruebas médicas a las que se ha sometido Álvaro Lemos han determinado que el jugador presenta una microrrotura fibrilar en el aductor izquierdo. La baja estimada será de 6 semanas, pendiente de evolución». Hoy se cumplen catorce días desde que la UD colgó en la página web la información relativa al estado físico de Álvaro Lemos, quien se lastimó en el último encuentro oficial de 2021, frente al Eibar en el Gran Canaria, y al que. en virtud de su dolencia, según las previsiones más optimistas de los médicos, no se le esperaba, como mínimo, hasta febrero. La noticia saltó ayer con la presencia del lateral gallego que, según la información facilitada por la entidad, pudo ejercitarse «con el grupo». Toda una sorpresa, positiva eso sí, y que habla, con el calendario en la mano, de una recuperación milagrosa de Lemos. Habrá que ver si puede o no estar para el domingo frente al Almería, y más considerando que viene de una rotura fibrilar, lesión traicionera y que no invita a asumir demasiados riesgos. Ale Díez cumplió en el derbi y no hay prisas por el retorno de uno de los capitanes si con ello se comportan peligros de recaída.

No fue Lemos la única buena noticia en la jornada de regreso a la actividad del grupo tras la resaca feliz del derbi y el descanso más que merecido. La covid-19 ya es historia para Valles y Maikel Mesa, también integrados en la dinámica colectiva, por lo que únicamente quedan con el virus Sergi Cardona y un Peñaranda al que se espera de vuelta lo antes posible tras haber cumplido la semana de tratamiento específico. Mujica superó sus molestias e, iguamente, se une a los disponibles.

Aunque no se ha reportado novedad, Loiodice y Pejiño centran las preocupaciones con sus respectivas lesiones. Titulares en condiciones normales, siguen anclados en el infortunio con sus condicionantes físicos. Pejiño apunta al quirófano incluso, lo que sería letal para su suerte en la presente temporada.