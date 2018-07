Bigas no irá a Inglaterra pendiente de su traspaso: Eibar, Betis y Getafe, las opciones

Se manejan varias opciones. Todas gustan, aunque las que más atraen en la zona noble del Gran Canaria son aquellas en las que se incluyen futbolistas en la negociación. Getafe, Betis y Eibar se pelean por hacerse con los servicios del defensa, que tiene contrato hasta 2021. Y ahí es donde nacen las dudas Las Palmas. Desde la ciudad hispalense depositarían dinero para que Bigas vuelva a jugar a las órdenes de Quique Setién. El proyecto europeo de los verdiblancos atrae al mallorquín. Por otro lado, Getafe y Eibar ponen sobre la mesa dos de los jugadores que más gustan en la isla. Los azulones ofrecen a Jorge Molina y los vascos a Bebé. Además, con estos últimos, tras la cesión de Alejandro Gálvez durante el mercado invernal del curso pasado, las relaciones son muy buenas.

Con todo, Pedro Bigas pondrá fin a su carrera en la Unión Deportiva. El central, que llegó en julio de 2015 a la disciplina amarilla, se convirtió en un pilar básico del equipo, gracias a su ímpetu y a su raza. En el club son conscientes del compromiso del ex del Mallorca desde que arribó en Gran Canaria y, siempre y cuando la UD no salga perdiendo, no ven con malos ojos dejarlo marchar.

De momento, no se desplazará a la gira por tierras británicas a la espera de aclarar su futuro. Betis, Getafe o Eibar. Uno de esos equipos será su nuevo hogar. Dinero o intercambio de cromos.