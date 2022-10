«Bendito problema tener a los tres delanteros disponibles»

Llega a paso triunfante la UD Las Palmas a la jornada 12 del campeonato de Segunda División, la que enfrentará a los amarillos este domingo (20.00 horas) contra el Cartagena. Primero contra cuarto clasificado. Casi nada. Será, sin duda, un choque de colosos en el Estadio de Gran Canaria. Pero García Pimienta, técnico del combinado isleño, irá con los pies sobre el césped, como acostumbra.

El equipo amarillo, que acumula ya 22 partidos de manera consecutiva en Liga regular sin conocer la derrota, espera seguir alargando la racha. «Llegamos muy bien, con todos disponibles. Nos quedan dos entrenamientos. Somos conscientes de la dificultad del partido, me gusta el Cartagena. Solo tienen tres puntos menos que nosotros. Tendremos que ser fieles a nuestra manera de jugar y ser fuertes en defensa, ellos tienen pólvora arriba», adelantó el preparador.

« Pido que la afición acuda en masa, con ellos somos más fuerte. Los chicos se lo están dejando todo, compiten como los que más. Somos solidarios en el apartado defensivo y espero que haya un gran ambiente en la grada», suplicó el preparador catalán en sala de prensa.

« Marvin y Marc han hecho toda la semana normal. Están en condiciones, pero les falta ritmo de partido porque salen de lesión. Haremos como hemos hecho con otros jugadores», dijo sobre los recuperados de cara a esta jornada.

«Sería muy fácil halagar solo a un jugador de ellos. Sería fácil poder pararlo, pero no es el caso de la Segunda División ni del Cartagena. Delante tendremos un rival que irá a por el partido desde el primer momento. A Sadiku solo puedo agradecerle lo que nos dio la temporada pasada. Fue decisivo en Valladolid, contra el Leganés, en Huesca. Solo tengo palabras de elogio y se merece lo mejor», comentó al ser cuestionado por Sadiku. «Ahora contamos con tres magníficos delanteros, pero solo puedo agradecerle lo que nos aportó. Estoy contento de que le vaya bien», añadió.

«Jony, si está bien, jugará. Lo del otro día fueron unas pequeñas molestias. No podemos forzarle, pero está bien, no tiene problema. Y arriba, bendito problema tener a los tres delanteros. Ese es mi trabajo, romperme la cabeza», aseveró sobre Viera y la primera vez que tiene disponibles juntos a Marc, Sandro y Andone.

«Tienen un sistema de juego parecido al año pasado, con el mismo entrenador. Con jugadores de nivel y que también saben jugar rápido a la contra. Con Sadiku y Ortuño, que son rematadores. Les pararemos siendo nosotros: teniendo balón y recuperando rápido tras pérdida. Estando el máximo tiempo posible en el campo del Cartagena», detalló sobre el rival y lo que intentará hacer la UD Las Palmas para sumar los tres puntos.

«Yo firmaba que, en cada partido contásemos con los 24 jugadores de la plantilla. Pero los rivales también, así tendríamos todas las cartas sobre la mesa. La semana pasada jugamos tres partidos en una semana. La grandeza de este equipo es que si uno se duerme sabe que tiene a un compañero apretando por detrás», continuó el míster catalán.

« Jonathan Viera es el mejor jugador de Segunda, con mucha diferencia. Pero De Blasis es un muy buen jugador. Muy interesante y a tener en cuenta», dijo en relación al capitán.

« Sandro y Florin llegan bien, hemos seguido un protocolo. No me preocupa que stén o no para noventa minutos. Lo que nos den al 100% estará bien, luego entrará otro. Vitolo dio un paso el otro día, tenemos que seguir viéndolo con calma y poco a poco. Si consideramos oportuno que puede ayudar al equipo contra el Cartagena, estará preparado», afirmó el mandamás del banquillo insular.

Calma ante la euforia

« No hay equipos invencibles. Hay equipos en mejor momento que otro. Pero cuando no salga como está saliendo, tenemos que seguir en la misma línea», repitió el preparador de la Unión Deportiva.

«Yo no voy a negar que aquí estoy bien. Cuando hubo momentos complicados, el club apostó por mí. Lo que sí que está claro es que ahora tenemos un reto muy bonito. Centrarnos en el día a día es lo que ha hecho que merezca la pena. Lo dije en su día, un equipo como Las Palmas, con su historia, tiene que aspirar a Primera División. No me voy a descentrar de lo que estamos haciendo. Si creemos ambos que debemos seguir juntos, seguiremos», concluyó Pimienta.