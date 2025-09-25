Barcia: «En la UD no hay un solo líder, todos estamos aquí para ganar» El central señala las claves para tumbar al Almería este sábado y asegura estar feliz en la UD Las Palmas

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:05

El Gran Canaria debe convertirse en una fortaleza inexpugnable y Sergio Barcia, uno de los líderes de esta nueva UD Las Palmas, lo tiene claro. Tras vencer a domicilio al Leganés (0-1), los amarillos buscarán este sábado, ante otro candidato al ascenso, el Almería (sábado, 20.00 horas), otro golpe sobre la mesa. No será fácil, pero con la afición habrá un plus.

Los pies sobre el césped, pues el camino no ha hecho más que comenzar. «Será un partido complicado, tenemos rival duro como el Almería pero jugamos en casa y queremos los tres puntos», comenzó el defensa central.

«En general estamos muy bien, no solo la línea defensiva. Jugamos once y atacamos y defendemos los once», halagó Barcia en la sala de prensa de Barranco Seco.

Peldaño a peldaño. «Esto es muy largo, debemos ir semana a semana. Cada jornada es una guerra y solo pensamos en el Almería», comentó el zaguero de la UD Las Palmas.

No escondió su felicidad. «Estoy contento, haciendo las cosas bien e intentando ayudar al club, compañeros y entrenador», declaró. «Me ayuda este fútbol, yo creo que puedo aportar mucho al equipo», añadió.

Sobre Luis García dijo que es un entrenador «exigente» y que le pide «agresividad» a los defensas, a la vez que «personalidad».

«Todos intentamos ayudarnos, no hay un solo líder en esta UD. Todos estamos aquí para ganar», indicó el futbolista, que al mismo tiempo afirmó querer que Las Palmas ejerza la opción de compra al término de la temporada.

«Nos gusta tener la pelota y se nos da muy bien tener la posesión, queremos tener esto a nuestro favor. Es muy temprano para decir que somos dos candidatos al ascenso, debemos tener tranquilidad. Necesitamos estabilidad», concluyó Barcia.