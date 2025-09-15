Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así ha sido la rueda de prensa de Javier Guillén, director de La Vuelta
Gómez Perlado y Óliver Viera en las instalaciones de Canarias7.
Gómez Perlado y Óliver Viera en las instalaciones de Canarias7. Cober

'Desde el banquillo': Gómez Perlado analiza la primera victoria de la UD Las Palmas en el Gran Canaria

El doblete de Iván Gil da el triunfo a los amarillos y acaba con la sequía goleadora

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:52

Con la quinta jornada ya finalizada en Segunda División, llega una nueva entrega de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Juan Carlos Gómez Perlado, expreparador físico de la UD Las Palmas, valoró la victoria del conjunto amarillo contra la Real Sociedad B y destacó varios nombres propios de este inicio de temporada.

El periodista de CANARIAS7, Óliver Viera, acompañó en esta edición a Juan Carlos Gómez Perlado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Samuel L. Jackson repite pizzería en Gran Canaria
  2. 2 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  3. 3 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  4. 4 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  5. 5 La GC-1 se atasca en el primer lunes de normalidad lectiva
  6. 6 Viera y Jesé, a fuego lento
  7. 7

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  8. 8 A juicio tres hombres por tráfico de drogas y blanqueo de capitales: intervenidos 13 kilos de estupefacientes, vehículos y herramientas
  9. 9 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  10. 10 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Desde el banquillo': Gómez Perlado analiza la primera victoria de la UD Las Palmas en el Gran Canaria