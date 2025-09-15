'Desde el banquillo': Gómez Perlado analiza la primera victoria de la UD Las Palmas en el Gran Canaria El doblete de Iván Gil da el triunfo a los amarillos y acaba con la sequía goleadora

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:52

Con la quinta jornada ya finalizada en Segunda División, llega una nueva entrega de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Juan Carlos Gómez Perlado, expreparador físico de la UD Las Palmas, valoró la victoria del conjunto amarillo contra la Real Sociedad B y destacó varios nombres propios de este inicio de temporada.

El periodista de CANARIAS7, Óliver Viera, acompañó en esta edición a Juan Carlos Gómez Perlado.