'Desde el banquillo': Carlos Marín analiza el empate de la UD Las Palmas contra el Granada
El conjunto amarillo dejó la portería a cero y consiguió un punto muy valioso en tierras andaluzas
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 13 de octubre 2025, 12:38
Con la novena jornada ya finalizada en Segunda División, llega una nueva edición de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Carlos Marín, entrenador de fútbol UEFA Pro y director deportivo titulado por la RFEF, valoró el empate del conjunto amarillo contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes, un punto de mucho valor en la pelea por el ascenso.
El periodista de CANARIAS7, Óliver Viera, acompañó en esta edición a Carlos Marín.