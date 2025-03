Balaídos tiene premio doble

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de marzo 2025, 18:15 Comenta Compartir

Tan mal que está la UD, más de tres meses sin ganar y una salvación en el alambre, y resulta que todo está a tiro de un partido. Después de los resultados que ha dejado la jornada, a falta de este compromiso para su clausura, un triunfo en Balaídos le bastaría a la UD para elevarse en la tabla y salir de los puestos de descenso. Un golpe de efecto en toda regla y que supondría ese punto de inflexión tan deseado pero que no termina de llegar. Este lunes es el día y convendría no dejar pasar la oportunidad.

Porque no está la UD para seguir dejando pasar fechas sin dar las señales necesarias que acrediten su candidatura a seguir en Primera. De momento, 2025 está siendo nefasto y ha enterrado al equipo a límites preocupantes. Nada sin solución porque hay tiempo y partidos por delante para corregir esta dinámica. Eso sí, sin más esperas.

Ampliar El presidente, con Campaña y Silva en la inaugiración del centro médico del club en Telde.

No será faena fácil porque aguarda un Celta en crecida y que multiplica sus prestaciones cuando ejerce de anfitrión. Solo Madrid, Atlético y Athletic Club han sido capaces de ganar en Vigo, donde tienen sueños continentales porque parece que el suelo de la permanencia ya lo tienen conquistado. Y salvando a Minguez, lesionado, Giráldez tiene a disposición a toda su maquinaria. El Celta ya agitó a la UD en la primera vuelta con su triunfo en el Gran Canaria que mandó a la calle a Luis Carrión. Y puede repetir guillotina porque Diego Martínez, uno de la casa, tampoco las tiene todas consigo por mucho que los respaldos se amontonen.

Está obligado a ser profeta en su tierra y se agarra a los arrebatos de orgullo de sus jugadores para creer que es posible. Porque a nivel de fútbol y de resultados el balance es el que es, deficiente por donde se mire, y la fórmula para salir del hoyo pasa por encontrar nuevos caminos. Por ahí emerge la opción de jugar con dos referencias arriba, léase Silva y McBurnie, lo que serviría para cargar más el área rival, algo que podría funcionar. Lo que no admite debate es que, de aquí para atrás, han sido muchos los factores corregibles que han llevado a la UD a su actual situación de emergencia. Y eso obliga a tomar decisiones diferentes. No tendría perdón seguir cayendo sin cambiar nada.

El factor mental

Martínez ha incidido en el parón, con más de dos semanas de trabajo específico, en la importancia de la mentalidad para afrontar las diez partidos que quedan, empezando por este. Ser capaces de levantarse y no acusar los golpes y recuperar hábitos perdidos, tales como la contundencia y la puntería, son prioridades en este plan para remontar. Vigo será una prueba indudable en estos propósitos porque va a medir la capacidad de la UD, que se sabe ante una ocasión única para ir curando heridas y disipando dudas.

Ampliar McKenna y Sandro, en un entrenamiento reciente.

El técnico habló de que no habrá rendición y que percibe rebeldía en su vestuario, ingrediente imprescindible en esos momentos de apreturas y malos presagios. Pero todo eso debe llevarse al césped y plasmarse en una actuación convincente y triunfal ante Aspas y compañía. Y si las formas no son las mejores, al menos que el fondo no falle.

La conjura apunta salir sin daños de Galicia y con el impulso que daría dejar atrás, de una vez, la cadena de decepciones y marcadores adversos que han puesto al proyecto contra la pared. No solo se la juega Diego Martínez. También unos futbolistas bajo sospecha y que se han propuesto recuperar la sonrisa e ilusionar de nuevo a su gente. Eso pasa por romper los pronósticos ante un Celta que luce cartel de favorito pero que no le garantiza nada. A eso se agarra la UD. A un factor sorpresa que vale oro.

Alineaciones probables:

Celta: Guaita; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Sotelo, Ristic; Aspas, Alfon y Borja Iglesias.

UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Essugo, Bajcetic; Sandro, Javi Muñoz, Moleiro; y Fábio Silva.

Estadio: Balaídos

Hora: 20.00

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano)