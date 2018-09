Ante el líder, «20.000 en la grada»

ignacio s. acedo las palmas de gran canaria

Once de amarillo sobre el césped «y unos 20.000 en la grada». Así esperan en la directiva de la UD que se reciba al Málaga, en la cima de la tabla, el próximo domingo, a partir de las 17.00 horas, en el Gran Canaria. El partido es imbatible en cuanto a atractivos considerando el escenario competitivo actual: viene el líder, que cuenta sus cinco encuentros ligueros por victorias, Las Palmas llega a la jornada en crecida y el programa, con una franja propicia para acudir al estadio, parece una invitación a que todos se sumen al llamamiento. Recién terminado el encuentro de la pasada jornada ante el Extremadura, Manolo Jiménez pidió que la afición llevara «en volandas» a sus futbolistas en esta confrontación directa entre aspirantes al ascenso. El técnico andaluz es consciente de la importancia del factor ambiental y no respetó ni la resaca del triunfo en el Francisco de la Hera para comenzar a pensar en un uno de los partidos más importantes del calendario. Pocos visitantes tienen el pedigrí y el cartel que el Málaga, cuyos resultados le añaden imán, y en la UD otorgan un valor estratégico único al enfrentamiento. Ganar no supondría únicamente recortar a un punto la diferencia actual de cuatro. También sería un golpe de autoridad, un mensaje al resto.

El excelente momento anímico del grupo tras dos victorias consecutivas es otro de los ganchos para que la gente se anime y mejore, en mucho, los datos de asistencia de esta temporada, muy pobres y todavía lejos de las previsiones que se hicieron tras la exitosa captación de fieles en la campaña de abonados, y que concluyó con más de 18.000 afiliados.

En la jornada inaugural, con motivo de la llegada del Reus, 12.389 espectadores acudieron al campo, número que aumentó apenas en 42 butacas ocupadas en la posterior comparecencia del Albacete. En el tercer y último encuentro disputado en Siete Palmas correspondiente a la temporada en curso, el de la Copa del Rey con el Rayo Majadahonda y jugado un jueves, 6.934 fieles fueron los que no faltaron a su asiento.

Nadie duda de que en cuatro días el aspecto del Gran Canaria mejorará y considerablemente.