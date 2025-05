La UD no estuvo a la altura de su gente

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 3 de mayo 2025, 19:38 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

No vale con apretar solo cuando la desgracia asoma. La UD malgastó una oportunidad tremenda en su pelea por la permanencia. Sucumbió ante un Valencia que fue mejor durante el global del partido. Los amarillos solo pusieron el corazón necesario para pelear en los minutos finales. Y, con eso, a la vista está, no basta. No estuvo Las Palmas a la altura de su gente, que sí dio la cara todo el encuentro. Incluso antes de que rodase la pelota.

Con cierto nerviosismo arrancó la UD el encuentro, quizá con la mochila cargada de presión, después de ver el ambiente en Fondos de Segura a la bajada de la guagua. El Valencia, bien temprano, a los diez minutos, pudo haberse adelantado en el marcador, pero un paradón de Horkas a Rafa Mir, viejo conocido en Gran Canaria, dejó en pie a Las Palmas. Pepelu había servido con música una falta frontal y Sandro perdió la marca. Por suerte, el meta croata sacó la mano abajo ante el delantero murciano.

No se encontraba el conjunto amarillo, que parecía llegar tarde a cada disputa. El Valencia, asentado y gobernando la sala de máquinas, comenzaba a imponer su ley en un Gran Canaria que buscaba morder para ayudar a los suyos. Tanto fue así que en el 22 mandó Hugo Duro un balón a la red de Horkas. Gayá rompió a Viti, su centro se fue al segundo palo, donde Rioja la volvió a colgar y Dinko Horkas solo pudo rozar. Hugo Duro la mandó a guardar (0-1).

Tardó en encontrarse la escuadra diriga por Diego Martínez, siempre a remolque y con falta de ideas. Solo los arreones de Viti por banda derecha empujaban a creer. De hecho, de un córner que forzó el ex del Oviedo en un ejercicio de pundonor llegó el tanto del empate. Porque un cabezazo de Bajcetic picó en la mano de Diego López y el árbitro señaló penalti. No fallaría Sandro, que engañó al portero y subió el 1-1 en el minuto 47 al marcador justo antes de ir al descanso.

Ampliar Horkas busca el balón en un saque de esquina. Cober

Tras el intermedio se evidenciaron las deficiencias de Las Palmas en la retaguardia. Diakhaby puso un balón largo a la espalda de la defensa, donde picó Diego López, que la puso al segundo palo para que Hugo Duro volviese a poner al Valencia por delante (1-2, min. 58). Habían entrado Marvin y Fuster por Sandro y Essugo.

Diego Martínez acudió a Januzaj, pero antes de que pudiera entrar en contacto, ya yacía moribunda la UD. Un pase al hueco, a la espalda de un Marvin que ni está ni se le espera porque jamás llega a un corte, ponía tierra de por medio. Diego López centró, Horkas se tiró en plancha para despejar y la bola chocó desgraciadamente en un Álex Suárez que miraba hacia otro lado (1-3, min.75).

Se repuso Las Palmas, que no quería renunciar a sus posibilidades de salvación. Un cabezazo en plancha de McBurnie a centro milimétrico de Campaña colocó el 2-3 (min.83). Mata tuvo el empate en su cabeza tras un buen servicio de Marvin y la mandó al Anexo cuando ya se celebraba el gol. Error clamoroso del delantero, que no ha hecho nada desde que se puso la elástica amarilla. Luego falló otra tras un caramelo de Moleiro. Horrible Mata.

En los nueve de añadido quiso tirar de corazón una UD volcada, pero que llegó tarde al enfrentamiento. En una contra se hizo gigante Fuster para evitar la sentencia del valencia y, acto seguido, casi sube las tablas al electrónico. Lo intentó todo Las Palmas, pero sucumbió cuando no se podía fallar.