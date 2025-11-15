La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander

El equipo andaluz nivela un 0-2 adverso para sacar un punto en el feudo cántabro. El Racing también se coloca con 26 unidades y este domingo, pendientes del Deportivo en Córdoba

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:00

La UD también dormirá este sábado en la cima, con los mismos puntos que el líder de LaLigaHypermotion, después del favor que le hizo el Granada, capaz de nivelar un 0-2 adverso y sacar un punto del feudo cántabro (2-2). Con este resultado, el Racing también se coloca con 26 unidades en la tabla, tras haber perdido la jornada pasada en el Gran Canaria (3-1) y terminar de desperdiciar su renta con este nuevo revés.

Este domingo, el Deportivo visita al Córdoba (17.30 horas) y si gana igualaría a Las Palmas y Racing. El Deportivo no se ha enfrentado a la UD y cayó 2-1 ante el Racing. Una victoria le haría provocar un triple empate en la cabeza de la clasificación.