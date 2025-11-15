Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Celebración del Granada en El Sardinero. LaLiga

La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander

Fútbol ·

El equipo andaluz nivela un 0-2 adverso para sacar un punto en el feudo cántabro. El Racing también se coloca con 26 unidades y este domingo, pendientes del Deportivo en Córdoba

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:00

La UD también dormirá este sábado en la cima, con los mismos puntos que el líder de LaLigaHypermotion, después del favor que le hizo el Granada, capaz de nivelar un 0-2 adverso y sacar un punto del feudo cántabro (2-2). Con este resultado, el Racing también se coloca con 26 unidades en la tabla, tras haber perdido la jornada pasada en el Gran Canaria (3-1) y terminar de desperdiciar su renta con este nuevo revés.

Este domingo, el Deportivo visita al Córdoba (17.30 horas) y si gana igualaría a Las Palmas y Racing. El Deportivo no se ha enfrentado a la UD y cayó 2-1 ante el Racing. Una victoria le haría provocar un triple empate en la cabeza de la clasificación.

