Adiós Primera, adiós

Se espera la asistencia más baja de la temporada

Los de Jémez dirán adiós a este tristísimo año ante un rival modesto y cuya modélica gestión genera envidia entre los aficionados de la Unión Deportiva. El Girona es un espejo, un modelo a imitar. Posee un presupuesto inferior al del representativo, es un recién ascendido que se estrena en la categoría. El equipo de una ciudad de menos de 100.000 habitantes que ha disfrutado de lo lindo del buen hacer de los suyos en la mejor liga del mundo. Este humilde le saca 26 puntos a la UD y nunca ha luchado por evitar el descenso. Su pelea ha estado siempre arriba, con el sueño de entrar en la Liga Europa. Una meta inimaginable a comienzos de temporada, pero que gracias a la mano de Pablo Machín, su entrenador, se ha tenido como una posibilidad real hasta el último momento. No lo conseguirá, pero que le quiten lo bailado. 6-0 le metió al equipo amarillo en la primera vuelta, no hay color entre un conjunto y otro. La comparaciones pueden ser odiosas.

No serán muchos lo que soporten la afrenta en Siete Palmas. Al menos en directo. La mayoría de las peñas ya han anunciado que no acudirán esta tarde al Gran Canaria. Es su modo de protesta ante el calamitoso proyecto deportivo de este curso. Se espera que se superen los récords negativos de asistencia y, los que vayan, no van a estar muy por la labor de animar y agasajar a los jugadores. Los pocos valientes que estén en el estadio descargarán su ira contra los futbolistas y el palco, lucirán pancartas de enfado y rogarán al cielo no vivir otra campaña como esta. Será un triste adiós el que se vivirá en el feudo amarillo.