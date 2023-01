«A 2023 le pido que Kirian Rodríguez tenga ficha»

Año nuevo, mismas sensaciones, igual objetivo. La UD arranca 2023 con la meta definida de seguir mandando en la tabla clasificatoria y, a final de temporada, conquistar el ascenso a Primera División.

«Tendremos que estar a nuestro máximo nivel para ganar al Racing, que ha cambiado de entrenador y será un encuentro totalmente diferente al de la primera vuelta. Ellos pelean por la permanencia, pero me gusta mucho el equipo y los jugadores que tienen», dijo sobre el Racing.

« Estamos contento porque recuperamos a gente. Tendremos las altas de Benito, Viera, Sandro y Valles. Las bajas de Vitolo y Marvin, que la semana que viene empezará, si todo sale bien, con el grupo. La portería está mejor que bien, tanto Valles y Domínguez pueden jugar sin ningún tipo de problema. Les invito a que sigan con esa competencia sana que tienen porque hacen mucho mejor al equipo», comentó sobre la enfermería y la posible vuelta de Álvaro Valles.

«Si Moleiro estuviese en el mercado ahora, hablaríamos de ello. Pero lleva dos años habiendo rumores. Ha mostrado su nivel. En corto tiempo le veremos en un equipo grande y no digo que Las Palmas no lo sea. Pero todo el mundo quiere progresar. Yo me quedo con que lo está llevando muy bien y está centrado. Estoy contento porque c on 19 años está afrontando esto muy bien y le veremos pronto en un grande», expuso sobre Moleiro y los rumores que le sitúan ahora en el radar del Aston Villa.

« Nos haría especial ilusión que la ficha libre sea para Kirian. Entrena como uno más. Lleva mucho meses sin hacerlo con el grupo y tiene ese proceso de adaptación. En ingún caso puedo decir que la plantilla está cerrada, quedan mucho días de mercado. Todo lo que sea mejorar y hay que estar abiertos», afirmó el preparador catalán.

« Sandro está muy bien, para aportar al equipo, aunque es cierto que no está para jugar los 90 minutos. Antes del parón ya estaba entrenándose con el grupo y no quisimos correr ningún riesgo para el partido de Copa. Viera, Benito y Valles, igual. No digo tampoco que no estén para jugar de inicio o que vayan a ser todos suplentes. Lo valoraremos. Pero nos ayudan a ser mejores», aclaró sobre los lesionados que podría recuperar de cara a la batalla frente al Racing.

«Llegamos un poco justos al final de la primera vuelta. Nos vino bien para hacer un poco de grupo lo días del partido de Copa, pero nos vino bien el descanso para estar con la familia y recargar pilas. Fue un año muy intenso y el equipo ha competido al máximo. Estas pequeñas vacaciones nos han venido muy bien, vamos por el buen camino y seguimos fieles a nuestra idea. Espero que el Estadio se llene, es buena hora y buen día. Necesitamos que nos ayuden porque tenemos un partido muy importante y queremos regalarle la primera victoria», aseveró sobre el final del mes de diciembre, que concluyó con mucha gente en la enfermería.

«A nivel individual le pido salud, el fútbol es generoso con lo que tú le ofreces. A nivel colectivo me encantaría que Kirian tuviese de nuevo su ficha promocional», deseó para este 2023 en el que Las Palmas, sin duda alguna, peleará por subir a Primera División.