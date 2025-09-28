Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La dupla Trujillo-Saenz de Navarrete, campeona en La Calzada. C7

Trujillo-Saenz de Navarrete y Fassio-Eugenio, las parejas campeonas en el Open Barceló HG

Pádel ·

Las finales celebradas este domingo en el Club La Calzada ponen el broche de oro a un torneo ya consolidado como referente en Canarias, con más de 400 deportistas.

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:46

Con una asistencia récord y más de 400 deportistas a lo largo de toda la semana, el XIII Open de Pádel Barceló Hotel Group ha vuelto a demostrar por qué es el torneo federado más multitudinario de Canarias. El Club La Calzada, en Las Palmas de Gran Canaria, acogió del 20 al 28 de septiembre una cita que combinó deporte, ambiente festivo y participación de todas las edades, incluyendo su edición Barceló Young Edition orientada a las categorÍas base.

Las gradas se llenaron ayer para acoger las emocionantes finales en todas las categorÍas, en una jornada marcada por la calidad del juego, la deportividad y el entusiasmo del público. En la final de primera categorÍa femenina, Martina Fassio y Raquel Eugenio se hicieron con la victoria tras imponerse por 6-0 y 6-0 a Ainhoa Gómez y MarÍa Navarro, en un encuentro vibrante y muy disputado. Por su parte, en la primera categorÍa masculina, la pareja formada por Victor Saenz de Navarrete y Borja Trujillo se alzó con la victoria tras superar a Óscar DomÍnguez y Rubén Álamo en un partido disputado que acabó 6-3 y 7-6.

Al término de las finales, los ganadores y subcampeones fueron galardonados con estancias en hoteles Barceló, material deportivo HEAD y otros premios. Los participantes también disfrutaron durante toda la semana de activaciones especiales, sorteos y un ambiente festivo que ha caracterizado a esta edición.

