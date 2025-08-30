Triunfo de la pareja Alicia y Rafael Fajardo en la XVII Edición del Torneo Fund Grube Gran éxito de participación, con 128 jugadores, en la última prueba clasificatoria del Circuito Maspalomas Golf Cup 25

Los hermanos Alicia y Rafael Fajardo se proclamaron con 44 puntos como pareja ganadora en categoría scratch del XVII Torneo Fund Grube, décimo cuarta y última prueba clasificatoria del XXVII Circuito Maspalomas Golf Cup, que se celebró ayer sábado en el campo de golf de Maspalomas con una participación de 128 jugadores en un día soleado y caluroso.

En la categoría hándicap la primera pareja clasificada fue la formada por Juan Carmelo Padrón Son Choi con 46 puntos siendo el segundo premio para Francisco Javier Brito-María Matilde Pérez con 46 puntos, y el tercero para la pareja Borja Canto-Jaime Briso con 45 puntos.

Los ganadores obtuvieron como premio su clasificación para jugar la Gran Final del XXVII Circuito que se va a celebrar en Maspalomas Golf este domingo, bonos de estancias de fin de semana en el Hotel Parque Tropical, Hotel Fuerteventura Princess, Hotel La Palma Princess, cestas de productos de perfumería y cheques regalo de Fund Grube, relojes Jaguar, bonos Circuito Spa, bono de salud y belleza de Hospitales San Roque Universitarios, green fees en Maspalomas Golf y numeroso material de golf Taylor Made, Bridgestone Golf, Tail y Galvin Green.

En el apartado de premios especiales, el drive más largo de caballeros en el hoyo 9 fue para Javier Artiles y el de señoras en el hoyo 10 para Olivia Llorca. La bola más cercana a bandera en el hoyo 3 fue para Wanda Reinhart y la de caballeros en el hoyo 16 fue para Rafael Díaz que dejo la bola a 1 metro y 60 cm. Asimismo, se sortearon numerosos regalos entre todos los asistentes

La entrega de premios y clausura de la XVII edición del Torneo Fund Grube se llevó a cabo en el restaurante Vincis situado en el Centro Comercial Mogan Mall con la asistencia de 140 personas que pudieron disfrutar de un fantástico cóctel, música en vivo Entrega de premios que contó con la presencia de Nita Chahbria consejera de Fund Gubre y Dhiraj Chhabria presidente y CEO de Fund Grube

Un circuito que este año llegaba a su 27º edición con 14 pruebas clasificatorias celebradas y con una participación cercana a los 2.000 jugadores y más de 80 mil euros repartidos en premios. La salida de la Gran final está prevista para este domingo a las 7.30 horas a tiro. Paralelo a la Gran Final se jugará la final de patrocinadores en agradecimiento a todos los que han hecho posible la celebración de este Circuito Maspalomas Golf Cup´25.

