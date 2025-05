Jueves, 8 de mayo 2025, 12:09 Compartir

La décimo quinta edición de la Transvulcania adidas TERREX ya está en marcha. El Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane fue el escenario elegido para realizar la presentación de una carrera que cumple un aniversario muy especial y que regresa con más fuerza que nunca.

Este jueves, día 8 de mayo, se celebra la Subida Vertical que inaugurará la actividad competitiva de la Transvulcania adidas TERREX 2025 y que dará paso a la jornada grande de la carrera, el sábado, día 10, con la celebración de la ultra maratón, la maratón y la media maratón de la prueba.

En el acto de presentación de esta Transvulcania adidas TERREX 2025 estuvieron presentes Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo Insular de La Palma; Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma; Yurguen Hernández, consejero del área de Deportes del Cabildo de La Palma; Javier Llamas, alcalde de Los Llanos de Aridane; Eloy Martín, alcalde de El Paso; Manuel González, alcalde de Tazacorte; Yaiza Cáceres, alcaldesa de Tijarafe, Robert Muecke, director de Marketing Global de adidas TERREX; Pablo Villa, corredor del equipo adidas TERREX y Laura Hernández, directora de la carrera.

En primer lugar tomó la palabra el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Sergio Rodríguez, que reconoció que esta décimo quinta edición de Transvulcania adidas TERREX «vuelve a reunir a los mejores corredores del momento, internacionales, nacionales y locales» y aseguró que la prueba mantiene «la esencia que tratamos de recuperar la pasada edición y que hemos logrado reactivar» implementando una cuota más de «ilusión» por aquello de celebrarse la edición número 15 de una carrera con más de 3.000 corredores inscritos que representan a 50 nacionalidades con un 18 por ciento de ese total de inscritos llegados desde fuera de España y un 44 por ciento de corredores canarios dentro de la cuota nacional de los participantes.

«Espero que disfruten mucho de la prueba y que nos sentamos orgullosos de que la visión de Transvulcania, asociada a la isla de La Palma, siga siendo la que es y, sobre todo, que esa conexión entre los palmeros y la prueba esté y siga presente en todo momento», comentó Sergio Rodríguez.

Robert Muecke, por su parte, destacó la «satisfacción» de Adidas TERREX por vincular su nombre al de una carrera como Transvulcania y que esperaba poder celebrar, dentro de cinco años el vigésimo aniversario de la prueba juntos». Muecke admitió que «esta es una carrera muy especial porque no hay ninguna carrera del mundo donde se viva este ambiente que se respira nada más llegar al aeropuerto. He estado en muchas carreras y este ambiente no se ve en otras carreras, esa manera de involucrarse de todos los corredores populares, voluntarios, la gente que está durante el recorrido, todos hacen que los atletas quieran correr esta carrera al menos una vez en su vida».

Pablo Villa, uno de los corredores españoles más destacados del momento, admitió que llega a la cita soñando «con estar en lo más alto del podio» en una carrera que significa tanto para él después de 11 años de su debut en la prueba. «Estar aquí siempre es un lujo y estoy en buen momento para intentar ganar la carrera, no depende de mí porque hay muchos corredores muy buenos pero lo que sí depende de mí es estar preparado para dar lo mejor, vengo de un campamento muy duro de tres semanas y tengo muchas ganas de que llegue el día de la ultra y de volver a disrutar del ambiente que se vive en La Palma», dijo Villa, que agradeció a su referente, Luis Alberto Hernando, tres veces ganador de la distancia ultra, todo lo aprendido durante este tiempo formando parte del equipo de Adidas TERREX.

La Transvulcania adidas TERREX está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca «Islas Canarias Latitud de Vida», así como de las empresas 226ERS, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys e Isola.