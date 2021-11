«El trabajo que haces para perseguir tus sueños tiene recompensa siempre»

-¿Qué se siente al ser campeona de la WNBA?

-Me siento fenomenal porque, sinceramente, no era algo que esperaba para nada. Por eso, han sido días muy intensos, de mucha emoción porque era la primera vez que nos pasaba, no se podía creer. Hemos celebrado mucho y ahora es cuando se me viene a la cabeza que hemos ganado este anillo. Estas cosas suelen pasar y estoy muy contenta y súper orgullosa del equipo.

-Y más en una ciudad que no celebraba un anillo desde la época gloriosa e inolvidable de Michael Jordan en los Bulls...

-Sí, eso no lo sabía y me lo comentaron que no se ganaba un anillo en Chicago desde la época de Jordan. Ha sido una nueva experiencia y unas cosas que tenemos que valorar porque esta franquicia lleva muchos años ahí. Creo que es bastante grande lo que hicimos y hay que valorarlo mucho, y que también las chicas pueden hacer cosas y hacer historia.

-¿De quién y de qué se acuerda en un momento así?

-De todo, de la gente que creyó en mí desde el día uno, de la gente que me apoyó desde siempre, empujándome en los momentos difíciles y en los buenos... Y en mí misma porque ni se me pasaba por la cabeza siendo una niña, viniendo desde Senegal pasando por Gran Canaria, ganar un anillo en la liga americana. Es algo muy fuerte y de gran locura.

-Cuando llegó a la isla con 14 años, ¿se imaginaba una carrera con tantos éxitos a nivel de clubes y de la selección?

-Lo que me imaginaba y que deseaba era ser una jugadora profesional de baloncesto. Siempre me gustó este deporte y encima es mi trabajo, pero tener tanto éxito en mi carrera no me lo imaginaba. Como siempre digo, todo esto es gracias al trabajo, hay que esforzarse, hay que seguir trabajando.

-No ha tenido una vida fácil. Eso le da más valor a lo obtenido, ¿no?

-Pues sí. Hay que valorarlo porque yo era una niña que no tenía ni playeras para entrenar. Era difícil ir al colegio y entrenar. Se trata de saber quién eres y hasta dónde quieres llegar en el futuro. Hay que saber desde pequeña lo que te gustaría hacer y seguir hasta el final. Hay gente que empieza a hacer fútbol, baloncesto o el deporte que sea y, como no le va bien, se rinde, baja los brazos y las cosas no tienen que ser así. Hay que seguir trabajando, perseguir tus sueños porque habrán momentos difíciles. Tu cabeza querrá dejarlo, tirar la toalla y te dices que no vale la pena, pero sí lo vale. La recompensa llegará en tu camino. Tus sueños llegarán y lo lograrás.

-Es un ejemplo para muchos niños y niñas de su país y de España que están empezando a nivel deportivo, pero también por su faceta humana. Su fundación Astou Ndour Sports-Etudes sigue dando pasos adelante...

-Sí, estamos dando muchos pasos. Yo siempre digo que no me di cuenta hasta ver a las personas que me mandan mensajes, que me están siguiendo o que me necesitan. Por eso, llegó un momento en el que dije que tenía que hacer algo, cosas bien hechas. Me gusta ayudar y lo intento hacer con mi fundación. Estamos progresando, pero me gustaría ayudar más. Aparte de en Senegal también en España, pero necesito tiempo y no siempre lo tengo por el baloncesto. Pero sí que estoy trabajado en esto y se verán los proyectos en el futuro.

-Como Sitapha Savané, intenta ayudar para que sus compatriotas no tengan que emigrar...

-Estoy en todos lados. Ahora mismo me estoy dedicando a las mujeres y a los niños, y en el futuro educar para que la gente no tenga que emigrar, pero es algo que hay que hacer paso a paso y bien. De vez en cuando puedes ayudar a todo el mundo a la vez. Ahora mismo mi proyecto es hacer un pozo en una ciudad de Senegal que no tiene agua y para ver cómo puedo ayudar en temas materiales, de salud y de todas estas cosas. A ver si Dios quiere todo saldrá bien y lo verán por todas partes.

-El SPAR Gran Canaria y Astou Ndour van de la mano por su trayectoria. ¿Qué valoración hace de la consolidación del club?

-Gran Canaria es mi casa. Desde el día uno han estado ahí y es un club que lleva ya más de 30 años. El trabajo que hacen con las niñas y que llegan a la liga profesional y por todo el mundo merece que sea valorado y que se apoye económicamente. Sinceramente, si estuviera bien económicamente, ficharía el año que viene. Me gustaría volver, pero económicamente no están. Hay jugadoras que me contactan para decirme que les gustaría jugar allí, pero no tienen ese dinero para poder pagar, y así es muy difícil. La gente que puede ayudarles deberían hacerlo lo más rápidamente posible para volver a jugar la Euroliga o la EuroCup, y disfrutar del baloncesto femenino.

-Leonor Rodríguez, Leticia Romero y Maite Cazorla son ejemplos de eso que dice y continúan en dinámica de la selección. ¿Cómo ve la llegada del nuevo seleccionador Miguel Méndez?

-Hemos hablado y voy a descansar. Se lo tomaron bien y creo que este cambio va a venir bien, con un proyecto con nuevas jugadoras y jóvenes. Veo bien el futuro y que irá bien como siempre.

-El ciclo ganador de Lucas Mondelo se vio salpicado por su despido y las acusaciones de acoso por parte de Marta Xargay y Anna Cruz. Una pena este final, ¿no?

-Sí, es una pena. Me llevo bien con él, vengo, hago mi trabajo y me voy. Me mandó un mensaje para felicitarme. La Federación dijo que no se cumplieron los puntos firmados y es su decisión. Hay que darles puntos a favor porque ganó bastantes cosas.

-¿Entiende lo que pasó con antiguas sus compañeras?

-Sinceramente, no me entero. Vengo, y encima siempre llego tarde o vengo por poco tiempo, y me voy.

-No descansa y ya compite con el Reyer Venezia italiano...

-Estoy muy contenta con nuevos retos y oportunidades. Sé cómo va la liga italiana porque he jugado dos años. Estaré preparada para todo, encima este año estamos jugando la Euroliga, que es una competición muy dura.