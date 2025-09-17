El Torneo Isla de La Gomera acoge el debut del tricampeón Guaguas con tres rivales de nivel

A las 18.30 del próximo sábado jugarán los amarillos en el Pabellón Audillón de San Sebastián de La Gomera | El Bus Leader San Roque y el VK Jihostroj buscarán una plaza en la final del domingo

De la mano del Cabildo de La Gomera y del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera se pone en marcha un torneo internacional que nace con intenciones de integrarse en la variada oferta deportiva de la isla, que, por ejemplo, cerraba en la noche del pasado sábado un triatlón sprint, muy seguido por los aficionados.

En lo que se refiere al CV Guaguas será esta la primera ocasión para ver en acción en un partido a los cuatro nuevos jugadores que ha reclutado el conjunto grancanario para tratar de seguir cosechando éxitos. Así pues, será el debut de Hélder Spencer, con su dorsal 4, de Osmany Juantorena (5), Augusto Colito (11) y Dobromir Dimitrov (77).

El cuadro técnico amarillo, con los entrenadores Sergio Miguel Camarero y Facundo Leal, el preparador físico Rubén Carreño y el fisioterapeuta Rafael Sosa, contarán en este torneo con los 10 jugadores que se proclamaron campeones de España, tanto en la Supercopa, la Copa del Rey y la Superliga, en la temporada 2024-2025. Ellos son: Nico Bruno (1), Ezequiel Figueroa (2), Walla Souza (6), Io De Amo (7), Unai Larrañaga (8), Jorge Almansa (10), Jean Pascal Diedhiou (12), Tomas Rousseaux (14), Elio Montesdeoca (15) y Martín Ramos (18).

Enfrente estará el Cisneros Alter Tenerife, también con varios fichajes respecto a la temporada anterior y con el experimentado entrenador Miguel Rivera a los mandos, en una nueva etapa en la isla, aunque ahora con el equipo masculino tras dirigir al CV Haris femenino.

La reconstrucción planificada por Rivera

El técnico madrileño, Miguel Rivera, que ha seguido muy de cerca el devenir del club cisnerista en los últimos tiempos, le ha dado su toque a una plantilla en la que siguen jugadores de la temporada anterior, en la que con Matías Guidolín al frente, entraron en la Copa del Rey y también en los Play-offs por el título.

Así, a la permanencia de Sergio Noda, Adrián Oliva, Mateusz Frac, Fran Duque o Nacho Roberts, se suma el talento de Hugo López, que jugó en el CV Guaguas, Fabián Flores, quien coincidió en el Grupo Herce Soria con el líbero José Osado, otra de las caras nuevas del conjunto tinerfeño.

El holandés Thomas Sleurink y el cubano Víctor Andreu compartirán vestuario con jóvenes como Izzuna Okafor, Samuel Barrasa, Marcos Carreño, Eduardo Rodríguez y Guillem Pont. El Cisneros Alter Tenerife jugó el pasado fin de semana en la cancha del Leganés, donde cayó en el 'tie break', dejando buenas sensaciones según las crónicas.

Este es el calendario de la competición en el Pabellón Audillón del municipio de San Sebastián de La Gomera:

Sábado 20 de septiembre:

16.00 horas | Bus Leader San Roque – VK Jihostroj Ceske Budejovice.

18.30 | Cisneros Alter Tenerife – CV Guaguas.

Domingo 21 de septiembre:

10.30 | Partido por el tercer y cuarto puesto.

13.00 | Final y entrega de trofeos.

Novedades en el Bus Leader San Roque

El entrenador grancanario Fran Carballo, con un buen bagaje en su mochila tras pasar por el CV Guaguas y el JAV Olímpico en las últimas campañas, ha rediseñado el nuevo proyecto del ahora denominado Bus Leader San Roque y que llegará a la isla colombina con sus refuerzos de este verano como son Jonás Ponzio, Mario Dovale, Isaac Valiño, Luis Gonzalo Díaz, Fernando Fernández, Thiago Vanole o Jonathan Portelance.

Ellos le van dando forma a una plantilla en la que nos encontramos a Moisés Cezar, Alejandro Mollo, Antonio León, Nicomar Rodríguez, Pedro Erdocia o Mauro Fuentes.

Con el aval de la exigente Superlega de la República Checa

Desde de la ciudad de Ceske Budejovice, aterrizará en La Gomera el histórico club del VK Jihostroj, que tiene una intensa vida deportiva desde mediados de los años 40, con títulos en aquella etapa del Siglo XX, y laureles reverdecidos en estas primeras décadas de la actual centuria. Y ese dato de que desde sus filas llegó al CV Guaguas el colocador Miguel Ángel 'Io' de Amo, que se reencontrará con varios de sus compañeros en este torneo.

Zednek Smejkal, ex seleccionador de la República Checa, ya estuvo en la pasada campaña en este club, alcanzando la tercera posición tanto en la liga, denominada Superlega, como en la Copa, además de alcanzar los cuartos de final en la CEV Challenge Cup. Para esta campaña cuentan con cuatro jugadores de fuera de sus fronteras, el brasileño Joao Francks, el finlandés Samuli Kaislasalo, el canadiense Sam Taylor-Parks y el argentino Leandro Omar Calvo, que jugó la pasada temporada en el Conectabalear Manacor.

Matej Emmer, Lubos Bartunek, Michael Kovaric, Aleksndar Okolic, Josef Lestina y Oliver Sedlacek son algunos de los jugadores nacionales con los que cuenta Smejkal en esta pretemporada en la que disputarán media docena de partidos en las Islas Canarias.