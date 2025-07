El Torneo CANARIAS7 by Enairgy, a escena hoy en Anfi

Jugadores disfrutando de las excelencias de Anfi Golf by Lopesan, donde se desarrollará el evento.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 26 de julio 2025, 09:50

No cabe un jugador más. El Torneo CANARIAS7 by Enairgy, uno de los eventos deportivos más esperados del verano, ha colgado el cartel de lleno absoluto, confirmando su posición como cita ineludible en el calendario golfístico regional. El prestigioso campo Anfi Golf by Lopesan será el escenario hoy de una jornada que promete golf de altura, emoción y entretenimiento al máximo nivel.

Con la participación de más de un centenar de jugadores, el evento ha despertado una expectación sin precedentes entre aficionados y empresas colaboradoras. La salida será a tiro a partir de las 9.00 horas y el campo se encuentra en unas excelentes condiciones para albergar un torneo de altura. No es para menos: se trata de un torneo que aúna deporte, excelente organización y una puesta en escena pensada para sorprender en cada hoyo.

Organizado por CANARIAS7 y Grupo Anfi, con el respaldo de Enairgy como patrocinador principal, el evento se consolida como una apuesta firme por el deporte y el turismo de calidad. «Cada edición supera a la anterior, y este año se ha vuelto a demostrar con la respuesta masiva de jugadores», señalan desde la organización.

El campo, considerado uno de los mejores de Europa según Tripadvisor y otros portales internacionales, estará en condiciones óptimas para acoger una competición que no deja indiferente. Entre montañas, con vistas al mar y un mantenimiento impecable, Anfi Golf será el escenario perfecto para un torneo de alto voltaje. El torneo cuenta además con el respaldo de firmas como AON, Domingo Alonso, Audi, Gloria Thalasso & Hotels, Galaco, Cadiex, Seaside Collections, Panasonic y La Cascada, que encuentran en este evento un escaparate de primer nivel.

Al terminar la jornada, los participantes podrán disfrutar de un exclusivo cóctel en la terraza del hotel Anfi Emerald Club, donde se realizará la entrega de trofeos por parte de los directivos de Inforcasa, con Matías García al frente, y un esperado sorteo de premios que incluirá estancias en hoteles, green fees y regalos sorpresa. La presencia de los directivos de Inforcasa para hacer entrega de los galardones añade aún más relevancia al evento. El Torneo CANARIAS7 by Enairgy no es solo golf: es experiencia, ambiente, competición y espectáculo. Y este año, con lleno total, el éxito ya está garantizado.

Anfi Sports Academy

El Grupo Anfi se consolida como el primer resort deportivo de Canarias. Esta compañía, con sede en Gran Canaria, refuerza sus ofertas de infraestructuras deportivas para albergar equipos internacionales de todas las disciplinas que preparan ya los Juegos de Los Ángeles 2028. Piscina semi olímpica, zona funcional en seco y una ubicación junto al mar, hacen de Anfi Tauro en un referente deportivo. El líder del tiempo compartido en Europa ha abierto una división (Anfi Sports Academy) para brindar al deportista (tanto de élite como amateur) las mejores condiciones para un entreno perfecto y el descanso ideal en un entorno único. La empresa, que cada año acoge diferentes pruebas se ha especializado como el primer resort de Canarias en acoger a deportistas de alto nivel y de familias para sacar partido a las condiciones naturales que posee Canarias para el entrenamiento profesional y el deporte activo durante todo el año. Los principales equipos olímpicos de medio mundo han fijado como base de entrenamiento la isla de Gran Canaria. La situación estratégica entre tres continentes, sus infraestructuras y su bondad climatológica son reclamos que atraen a cientos de deportistas y convierten a Anfi en el epicentro mundial del deporte.