Teror decide el título del Provincial de Las Palmas

El Campeonato BP de Las Palmas de Rallys de Asfalto entra en su fase decisiva este fin de semana

Juan Carlos de Felipe Teror Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:10 Comenta Compartir

El Campeonato bp de Las Palmas de Rallys de Asfalto entra en su fase decisiva este fin de semana con la celebración del 44º Rally Villa de Teror. La prueba mariana es una cita clave que llega con máxima igualdad en la lucha por el campeonato. Organizado por la Escudería Aterura, el rally reúne a casi 130 equipos y se convierte, una vez más, en el epicentro del motor en la provincia.

La emoción está servida. Los tres primeros clasificados del campeonato llegan a Teror separados por apenas dos puntos, lo que convierte esta quinta cita de la temporada en una auténtica final anticipada.

Yeray Lemes llega como líder provisional. El piloto conejero, al volante del Citroën C3 Rally2, ha mostrado su solidez con una victoria en el Rally Isla de Lanzarote y un podio en el Ciudad de Telde.

A solo un paso, Enrique Cruz (Toyota GR Yaris Rally2) y Julián Falcón (Škoda Fabia R5) comparten la segunda posición. Mientras Cruz impuso su ritmo en Telde, Falcón se mantiene firme con una regularidad que puede ser clave en este tramo final del campeonato.

En el apartado de copilotos, la batalla no es menos reñida. Daniel Rosario, inseparable de Falcón durante la temporada, ocupa la primera posición, seguido muy de cerca (a tan solo dos puntos) por Yeray Mujica, habitual navegante de Enrique Cruz. Gabriel Espino, con experiencia junto a Alejandro Martín y Juan Carlos de la Cruz, completa un podio provisional lleno de talento.

Pero el Villa de Teror no es solo cosa del Provincial. La prueba también puntúa para numerosos certámenes que hacen aún más rica la lista de inscritos: Trofeo FALP de Promoción, Volante FALP, Rally4 Cup Canarias, Clio Trophy Canarias, Trofeo ENMA 2RM Servicios, Copa N3, Bardahl Lubricantes ProAuto Cup y Trofeo ProAuto - Panadería La Madera.