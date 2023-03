Wimbledon permitirá jugar a rusos y bielorrusos

Enric Gardiner Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El All England Club confirmó este viernes que, tras el año de veto, los rusos y los bielorrusos podrán competir de nuevo en Wimbledon, siempre y cuando lo hagan bajo bandera neutral, no estén financiados por el estado de estos países y no hagan muestras de apoyo a la invasión rusa de Ucrania.

Lo adelantó Andy Murray hace unos días: «He escuchado que les van a dejar jugar», y las amenazas de la ATP y la WTA ponían contra la espada y la pared al torneo londinense, que de haber continuado con el veto podría haber arrastrado consigo a todo el tenis británico. Por ello, mantener la prohibición era insostenible y el Grand Slam ha llegado a un acuerdo con el Gobierno británico, la LTA (federación británica), ATP, WTA e ITF (federación internacional de tenis) para que los rusos y bielorrusos vuelvan al All England Club dos años después. Así termina Wimbledon con la presión que ATP y WTA ponían sobre él, puesto que los organismos del tenis mundial amenazaron con retirar la licencia a todos los torneos previos, incluyendo Queen's, el ATP 500 de más renombre del circuito, así como imponer nuevas sanciones económicos que, unido a la suspensión de esos torneos, pondría en jaque la supervivencia del tenis británico. Las asociaciones masculinas y femeninas del tenis ya impusieron una sanción cercana a los dos millones a Wimbledon y a la federación británica el año pasado y dieron la posibilidad de que, si se revertía la situación esta temporada, esta multa se reduciría a la mitad. Además, el tercer Grand Slam del curso podrá volver a repartir puntos, después de que el año pasado, al imponer segregación por nacionalidad, la ATP y la WTA consideraron a Wimbledon «una exhibición» y ninguno de los participantes sumó punto alguno, provocando grandes cambios en el ránking, especialmente para los jugadores que lo hicieron bien en 2021 y que no pudieron defender su botín. Novak Djokovic, por ejemplo, perdió 2.000 puntos sin poder hacer nada remediarlo. En un comunicado, Wimbledon ha admitido que ha tomado en consideración la visión individual de los jugadores, así como que el resto de torneos del circuito no impusieran mayores restricciones que jugar bajo bandera neutral a los tenistas. La organización, eso sí, se ha mostrado «profundamente decepcionada» por la reacción de los estamentos del tenis, en referencia a las sanciones, por el veto del año pasado. Esta decisión afecta en el cuadro masculino a tenistas como Daniil Medvedev (5), Andrey Rublev (7), Karen Khachanov (16), Ilya Ivashka (80), Alexander Shevchenko (101), Roman Safiullin (104), Aslan Karatsev (107) y Pavel Kotov (117), que tendrían asegurada su presencia en el cuadro final, y a jugadoras como Aryna Sabalenka (2), Daria Kasatkina (8), Veronika Kudermetova (11), Liudmila Samsonova (15), Victoria Azarenka (16) y Ekaterina Alexandrova (18), entre muchas otras. «Seguimos condenando totalmente la invasión rusa y todo nuestro corazón está con la gente de Ucrania. Esta ha sido una situación muy difícil que no se ha tomado a la ligera. En nuestra opinión y considerando todos los factores, esta es la decisión más adecuada para Wimbledon este año. Estamos muy agradecidos al Gobierno por su apoyo y al resto de organismos del tenis que nos han ayudado en este asunto y que han considerado que esta decisión es la correcta. Si las circunstancias cambian desde ahora hasta que comience el torneo, consideraremos una respuesta adecuada», reconoció Ian Hewitt, presidente del All England Club.