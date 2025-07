Sinner se salva de caer en Wimbledon por una lesión de Dimitrov El tenista búlgaro se dañó el pectoral cuando tenía dos sets de ventaja frente al campeón italiano y no pudo continuar su participación en el torneo londinense

Grigor Dimitrov, roto por el dolor, tiene que sentarse sobre la pista de Wimbledon al no poder continuar este lunes su partido.

Enric Gardiner Lunes, 7 de julio 2025, 22:33 Comenta Compartir

Es probablemente una de las imágenes más desgarradoras en el torneo de Wimbledon la que se vio este lunes sobre la pistas de hierba londinenses. Grigor Dimitrov, llorando, se marchaba de la pista central. El marcador lucía en ese momento un 6-3, 7-5 y 2-2 a su favor, pero el pectoral le había fallado y no podía ni levantar el brazo. A duras penas logró despedirse de Jannik Sinner y del juez de silla. Fue una retirada que ha dejado atónito incluso a Roger Federer, que no acababa de creerse que una de las historias del torneo, la posible victoria de Dimitrov contra Sinner acabe de forma tan abrupta.

El tenista búlgaro estaba poniendo en pie a la central de Wimbledon como hacía años no ocurría. Más de una década sin pisar los cuartos de final de Wimbledon y Dimitrov, uno de los tenistas más dañados por las lesiones en los últimos años, tenía dos sets de ventaja frente a un Sinner que sufrió una caída en el primer juego y ha estado renqueante con un dolor en el codo.

El marcador señalaba 2-1 y 40-0 cuando Dimitrov conecta un golpe ganador para el 2-2. Sin embargo, se echa la mano al pectoral derecho. Algo no va bien. No tarde el de Haskovo en irse al suelo entre gestos de dolor. Cruza la pista Sinner y le ayuda, contrariado también por lo que acaba de pasar. El médico no tarda ni un minuto en correr hasta su posición, en mitad de la pista y atenderle. En ese momento, ya estaba claro que la lesión era seria y que si pudiese seguir sería un milagro.

Al borde de las lágrimas y con Sinner llevando su raqueta y apoyándola en su banquillo, Dimitrov recibía atención médica durante unos minutos, hasta que le recomiendan seguir con el tratamiento dentro del vestuario.

«Verle así duele»

Federer, que había acudido de visita a Wimbledon, miraba, entre la incredulidad y la preocupación, cómo Dimitrov vuelve a pista. Ahora sí, llorando y completamente roto se dirige a Sinner y le comunica que hasta aquí. Se acabó. No puede ni sostener el brazo derecho del dolor. La ovación es atronadora en la central, aunque nadie hubiese deseado este final.

«No sé ni qué decir», comenzaba Sinner en la entrevista al ganador. «Es un jugador increíble, uno de los que más trabaja. Lo hemos podido ver hoy. Ha tenido mala suerte con las lesiones en los últimos años. Es un gran amigo mío, nos entendemos muy bien fuera de la pista y verle así duele. Si tuviese la oportunidad de jugar la siguiente ronda, se lo merece. No me tomo esto como una victoria. Ha sido un momento de mucha mala suerte para todos».

Ampliar Jannik Sinner, en un lance del partido antes de la retirada forzosa de Grigor Dimitrov. AFP

Sinner, sin saber cómo, había escapado de una derrota no segura, pero sí cercana. Eso sí, de la manera más triste de todas, ante un Dimitrov al que los problemas físicos no han dado tregua. Se ha retirado de los últimos cinco Grand Slams. El tenista italiano, al que esta situación mete ahora en cuartos de final en Londres, tendrá ahora delante a Ben Shelton, que venció por 3-6, 6-1, 7-6 (1) y 7-5 a Lorenzo Sonego.

El otro encuentro de cuartos de final que se disputará este miércoles lo jugarán Flavio Cobolli, que se impuso a Marin Cilic (6-4, 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), y Novak Djokovic, que remontó al australiano Álex de Miñaur (1-6, 6-4, 6-4 y 6-4).