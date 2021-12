Nadal, dos semanas para decidir sobre Wimbledon y los Juegos

La derrota de Rafa Nadal contra Novak Djokovic ha traído consecuencias inmediatas. No solo porque no podrá sumar el decimocuarto título de Roland Garros y superar a Roger Federer en el total de Grand Slams. El español, nada más salir de la Philippe Chatrier, puso en duda su participación en el próximo torneo de Wimbledon, una incertidumbre que se une a la que ya tenía sobre los Juegos Olímpicos.

« Ya veremos», respondió al ser preguntado en rueda de prensa por su siguiente torneo. «De momento me voy a casa, con la familia y amigos. Intentaré descansar, porque han sido dos meses intensos. Wimbledon es dentro de dos semanas y ahora todo es diferente a cuando tenía 25, 26 o 27 años. Ahora tengo 35. Tengo que ver cómo me recupero antes de decidir si juego o no allí. Necesito tomarme unos días de vacaciones y de tranquilidad y luego tomar la decisión», dijo Nadal.

La iniciativa de Roland Garros de retrasar una semana el inicio del torneo, para permitir la entrada de público a las instalaciones, trastocó el calendario, recortando la gira de hierba y provocando que el hueco entre la final de París y el comienzo de Wimbledon sea de solo una semana. Además, Wimbledon, que ya fue suspendido el año pasado por primera vez desde la II Guerra Mundial, ha impuesto una serie de restricciones a los tenistas que rompen con la tradición que lleva a cabo Nadal desde que debutara en el torneo en la edición júnior de 2002.

El balear habitualmente se aloja en una casa cercana al All England Club, en el barrio de Wimbledon. Cada año alquila la misma residencia, igual que otros jugadores como Roger Federer o Novak Djokovic. Otros como Andy Murray acuden directamente desde su casa. Sin embargo, esto no será posible este año y todos los jugadores, así como las personas de su entorno, tendrán que alojarse en los hoteles oficiales en el centro de Londres. Sin excepciones.

Wimbledon es el Grand Slam en el que Nadal lleva más tiempo sin alcanzar una final. No lo logra desde 2011, aunque en sus dos últimas participaciones, 2018 y 2019, llegó hasta semifinales, frenado por Novak Djokovic y Roger Federer, respectivamente. Sin posibilidad de disputar un torneo previo para preparar el asalto a la hierba y sin la celebración de las clásicas exhibiciones en Londres, como la de Hurlingham, Nadal podría optar por saltarse Wimbledon y descansar para ir directamente a los Juegos Olímpicos.

Apenas queda mes y medio para el comienzo del torneo olímpico en Tokio, pero Nadal tampoco ha confirmado su participación en él, donde defiende la medalla de oro en dobles que conquistó en Río de Janeiro junto a Marc López. «En un año normal nunca dudaría en disputar los Juegos. Todos sabemos lo importantes que son para mí. Pero en las circunstancias actuales, no lo sé. Ya veremos», apuntó Nadal hace unos días.

El final del torneo olímpico será el 30 de julio, apenas días antes de que arranque la gira americana con la disputa de los Masters 1.000 de Cincinnati y de Canadá, en un espacio de dos semanas. La congestión del calendario, puesto que el 30 de agosto comienza el Abierto de Estados Unidos -torneo que Nadal ha ganado en cuatro ocasiones-, puede llevar al balear a renunciar a Wimbledon, a los Juegos o a ambos y es que, a sus 35 años, la selección de torneos es un factor determinante para el éxito y la prevención de lesiones.