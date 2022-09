Octavos Nadal dice adiós al US Open El tenista balear cayó ante Tiafoe por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 y termina con la racha de 22 victorias consecutivas en Grand Slam

Rafa Nadal dijo adiós este lunes a su participación en el US Open. El tenista balear cayó en cuatro sets frente a Frances Tiafoe por 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 en un partido en el que no fue capaz en ningún momento de contrarrestar el empuje físico de su rival y en el que solo logró en dos ocasiones una ruptura en el marcador. El tenista de Manacor, que no llegó en las mejores condiciones a la gira norteamericana, termina así con la racha de 22 victorias consecutivas que llevaba en Grand Slam y se queda virtualmente con el número 1 a la espera de lo que Carlos Alcaraz y Casper Ruud sean capaces de hacer en lo que resta de torneo.

El partido fue una tortura para Nadal y lo fue desde el primer set. El tenista de Manacor salió a la pista central más grande del planeta con el objetivo de llevar el duelo a su terreno y se encontró con un jugador enfrente que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. «Voy a por él», dijo Tiafoe en la previa, confiado después de no perder un solo set ante Giron, Kubler y Schwartzman. Dicho y hecho. El norteamericano se aferró a su saque, de 135 millas por hora en algunas ocasiones, y comenzó un festival de cañonazos que seguro que provocó más de una tortícolis en la grada. Nadal aguantó tres juegos aferrado a su servicio hasta que cedió en un igualado break que fue decisivo para que la primera manga se la llevara su rival.

Para entonces Rafa Nadal ya negaba con la cabeza ante la exuberancia física de Tiafoe. Tenía que buscar soluciones para cambiar la dinámica de partido y debía hacerlo a la carrera, corriendo de lado a lado frente a un jugador decidido a exprimir ese momento y llevarse por delante al tenista masculino con más Grand Slam de la historia. Fue en ese instante cuando Nadal puso la calma que solo se consigue a través de la experiencia. Fue ganando su servicio y esperó el momento clave para desesperar a su rival y empatar el duelo en la recta final del parcial. Lo hizo en el único resquicio que encontró para firmar un 4-6 que hacía presagiar que la mejor versión de Rafa ya había aterrizado en la pista.

Velocidad punta

Ese tenista estelar, el de las grandes citas, estaba más cerca pero no contaba con un rival que no estaba dispuesto a levantar el pie del acelerador. Más de dos horas después de comenzar el partido, Tiafoe seguía siendo fiable en el saque, infalible en el revés y no había bajado un ápice su punta de velocidad. Esa efervescencia, propia de un jugador de 24 años, se le hizo cuesta arriba a un Nadal incapaz de igualar ese ritmo y que sucumbió por 6-4 en un tercer set en el que en ningún momento estuvo cerca de frenar la hemorragia del jugador norteamericano a través del servicio. Ese agujero –con una media de cuatro ace por parcial- fue una constante y acompañó al balear desde el principio hasta el final del duelo.

Ya en el cuarto set, Tiafoe había logrado desgastar por completo a Nadal. Ni siquiera después de un break inicial que hacía presagiar la reacción del español, el norteamericano tuvo ningún atisbo de duda. Devolvió esa ruptura, demostró que el partido era suyo y le dio esperanza a una afición, la estadounidense, que no ve a un compatriota ganar la edición masculina individual desde que Andy Roddick lo hiciera en el año 2003. Tiafoe es ahora candidato al título después de una exhibición de fuerza y talento ante un jugador que sumaba 22 victorias seguidas en Grand Slam entre el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon.