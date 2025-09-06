Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de septiembre de 2025
Jannik Sinner celebra su victoria. Reuters

Sinner tampoco falla a la cita final

Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 06:37

Perdió otro set, el segundo en el torneo, pero no cedió más. Jannik Sinner ha defendido con todo su liderazgo mundial, que solo mantendrá si ... el domingo vence a Carlos Alcaraz en la final del US Open. Lo hizo después de sufrir un poco más de lo esperado ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, pero al final demostró por qué es el número uno, venció por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en 3h02'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  4. 4 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  5. 5 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  6. 6 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  7. 7 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  8. 8 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Desbloqueo urgente del macrocontrato de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria: «No podemos perder ni un solo día»
  10. 10 Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sinner tampoco falla a la cita final

Sinner tampoco falla a la cita final