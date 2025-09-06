Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de septiembre de 2025
Carlos Alcaraz celebra un punto ganado en la semifinal del US Open ante Djokovic. Efe
Semifinales

Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic

El murciano arrolla en tres al serbio y luchará el domingo por su segundo título en el US Open

Dagoberto Escorcia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:40

El duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic complació de sobra a los más de 27.000 espectadores que llenaron el Arthur Ashe de Flushing ... Meadow. Era una semifinal con pinta de final y lo que tenía que pasar, pasó. Los pronósticos no fallaron. El número dos pudo con el siete. El joven de 22 años demostró que hoy en día es más que el viejo rockero de 38 años. Alcaraz está camino de su sexto título. Lo disputará el domingo ante Jannik Sinner o Félix Auger-Alaissime.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  4. 4 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  5. 5 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  6. 6 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9 ¿Son efectivas las cámaras contra la inseguridad? Arenales rebaja los delitos en un 20%
  10. 10 Detenido un hombre por tráfico de drogas en Tamaraceite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic

Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic