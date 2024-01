Badosa vuelve a saborear el triunfo

Más de seis meses después de su última victoria en el circuito, Paula Badosa volvió a saborear la victoria al derrotar a la estadounidense Taylor Townsend por 6-1 y 6-3 en el Abierto de Australia. La española, que apenas había jugado un partido oficial desde el pasado julio, se desquitó de la presión de conseguir el primer triunfo tras el parón con bastante más facilidad de lo esperado.

En menos de una hora, Badosa despachó a una exnúmero uno del mundo júnior y finalista en dos ocasiones de Grand Slam, en dobles eso sí, y venció por primera vez desde que ganara a Alison Riske en la primera ronda del pasado Wimbledon. Una fractura vertebral, que ya sufría desde mayo, en Roma, le apartó de la segunda parte de la temporada y no fue hasta hace una semana, en Adelaida, cuando pudo volver al circuito, con una disputada derrota ante Bernarda Pera.

Esta vez, ayudada por la inconsistencia de Townsend, que en menos de una hora cometió más de 20 errores no forzados, Badosa consiguió un triunfo para restaurar su confianza y demostrar que aún tiene el tenis en ella. Sus 23 golpes ganadores y siete errores no forzados son una carta de presentación importante para un torneo en el que ya se ha quitado la presión de volver a ganar y en el que sus expectativas no deben ser altas debido a la alargada ausencia que tiene a sus espaldas.

La española, que había salido fuera del top 100 al inicio de este año, volverá a meterse entre las 90 mejores del mundo gracias a este éxito parcial y se enfrentará a Anastasia Pavlyuchenkova en segunda ronda, un reto mayor, ya que la experimentada rusa de 32 años viene de hacer cuartos en Adelaida, derrotó con un cómodo doble 6-4 a Donna Vekic en primera ronda y aquí sabe lo que es hacer cuartos de final en tres ocasiones, 2017, 2019 y 2020.

«Es difícil quitarse el miedo»

«Ganar es la mejor sensación del mundo», admitió Badosa tras el partido. «A nivel tenístico me veo cada vez mejor. Ahora necesito jugar muchos partidos porque físicamente tengo dudas. Es difícil quitarse el miedo de mi problema de espalda porque llevo poco tiempo sin dolor. El físico y la espalda aún me generan algo de incertidumbre», añadió.

En cuanto al resto de españoles, Roberto Bautista no tuvo opción ante el estadounidense Ben Shelton, que le apeó por 6-2, 7-6 (2) y 7-5 con 53 golpes ganadores y catorce saques directos. Con esta derrota, Bautista caerá hasta el puesto 98 del ranking, al borde de salir de los 100 mejores. Tampoco pudo avanzar Robert Carballés, que cedió ante el francés Hugo Gaston (6-3, 6-2, 3-6 y 6-4).

Mejor le fue a Alejandro Davidovich, que pudo contra el francés Constant Lestienne por 6-4, 6-4 y 7-6 (5) y se medirá en segunda ronda al portugués Nuno Borges. También venció Rebeka Masarova, a Aliaksandra Sasnovich (6-3 y 6-4), y por tercer Grand Slam seguido se planta en segunda ronda.

En el resto de la jornada, cabe destacar la derrota de Andy Murray ante el argentino Tomás Martín Etcheverry por 6-4, 6-2 y 6-2 en el que ha podido ser el último partido del cinco veces finalista en Melbourne. Tras perder de forma apabullante ante el argentino, Murray aseguró que «hay una posibilidad» de que, a sus 36 años, sea la última vez que juegue aquí.