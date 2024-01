Alcaraz se lleva la batalla ante el combativo Sonego en Australia

Tras un inicio exigente ante Richard Gasquet en Melbourne, Carlos Alcaraz, ausente la pasada edición por lesión, tuvo otro duro hueso ante el italiano Lorenzo Sonego, 46 del mundo, del que se deshizo (4-6, 7-6, 3-6 y 6-7) para acceder a la tercera ronda del Abierto de Australia en un espectáculo del bueno en el que ambos tenistas se fueron reconociendo los grandes puntos del otro.

El número dos del mundo dejó buenas sensaciones ante un combativo Sonego, que no bajo el nivel en ninguno de los cuatro sets del largo encuentro (en tres horas y 24 minutos) y no dio tregua. No obstante el murciano necesita mejorar en determinados aspectos para ser competitivo contra todos. Su próximo rival el chino Juncheng Shang, que terminó con las opciones del indio Sumit Nagal, ambos tenistas clasificados de la fase previa.

«Estoy muy feliz por mi actuación. El partido fue complicado por el viento. Aunque perdí el segundo set, estuve ahí. Fue un gran partido», comentó tras el choque. Su porcentaje de primeros servicios en juego (64%) fue más elevado que en el arranque del primer partido pero los problemas no se desvanecieron, por falta de variedad y acierto principalmente, después de apuntarse un 67% de los puntos con primeros saques. El vigente campeón de Wimbledon perdonó de nuevo las primeras tres opciones de rotura pero no perdió la compostura, cumpliendo uno de sus objetivos, como él mismo indicó en su última rueda de prensa, y pegó el primer zarpazo desde el resto para establecer el 4-3 y saque a su favor. Le sirvió este 'break' para llevarse la primera manga.

Ambos tenistas mejoraron claramente el servicio durante un segundo set que no contó con ninguna punto de rotura. El italiano aumentó su porcentaje de primeros al 83% y el murciano al 67%, de los cuales se llevó el 75%. La igualdad no se deshizo hasta un juego de desempate en el que el joven murciano cometió un par de errores de bulto que acabarían decantando la balanza hacia el lado de Sonego, que se mostró férreo y no concedió ningún punto de forma gratuita, para establecer el 1-1 a sets en el luminoso.

Alcaraz rompió a las primeras de cambio en el tercer set y celebró con un fuerte 'vamos' la rotura que le serviría para llevarse el tercer set. En el cuarto y último set se tuvo que llegar a un 'tie-break' en el que el español se mostró muy concentrado Alcaraz y no cometió los errores que le llevaron a caer en el segundo set.

Para Alcaraz es el segundo triunfo en Australia desde que venciera a Dusan Lajovic en la segunda ronda de la edición de 2022, ya que el año pasado se perdió el torneo por una inoportuna lesión a última hora en el muslo derecho. De hecho, es solo su séptimo partido en el torneo, en el que alcanzó la segunda ronda en 2021 y la tercera en 2022. El murciano es el único tenista que puede arrebatarle el puesto a Djokovic en el primer puesto del ranking ATP en el primer Grand Slam del año.

En otro duelo de la Armada española, se terminó el periplo de Davidovich en tierras oceánicas. El malagueño cayó nte Borges en tres sets. 7-6, 6-3 y 6-3.