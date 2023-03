Record Las 100 victorias de Alcaraz, en datos El tenista español alcanza el centenar de triunfos en tan solo 132 encuentros, superando al 'Big Three' y con números que confirman que es un jugador para marcar una época en el tenis

Carlos Alcaraz alcanzó ante Tallon Griekspoor su victoria número 100 en el circuito ATP. Una cifra redonda que ha conseguido con solo 19 años y como número dos del mundo, pero todo tiene un comienzo.

Su primer triunfo como profesional llegó el 18 de febrero de 2020, con tan solo 16 años y 9 meses. Ese día venció a su compatriota Albert Ramos en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro. Desde ese encuentro, el tenista murciano ha conseguido otras 99 victorias para alcanzar una cifra mágica 1120 días después de ese primer triunfo.

Carlos Alcaraz ha sido el segundo jugador en la Era Open que menos partidos ha necesitado para conseguir sus primeros 100 triunfos (100V-32V), solo por detrás de John McEnroe (100V-31D) y superando a campeones históricos de la entidad de Andre Agassi (100V-35D), Rafa Nadal (100V-37D) y Mats Wilander y Jimmy Connors (ambos con 100V-38D).

Sin duda, 2022 ha sido el año de la eclosión de Alcaraz. Solo el curso pasado, el español consiguió 57 triunfos, siendo junto a Tsitsipas el jugador con más victorias del circuito, aunque el griego tuvo 22 derrotas, por solo 12 del murciano.

24 de esas 100 victorias han sido cosechadas en Grand Slams, entre las que destacan las 11 logradas en el US Open, torneo en el que más partidos ha ganado, consiguiendo además el trofeo en 2022. Otras 24 las ha logrado en Masters 1.000, como los de Madrid y Miami que levantó la pasada temporada.

Interesante además conocer en qué superficies ha conseguido el tenista de El Palmar esa cifra de récord. Y es que 49 de esas 100 victorias han sido sobre superficie dura, 47 de ellas en tierra batida y tan solo 4 en hierba. Esta estadística pone de manifiesto que Alcaraz es un jugador capaz de cosechar grandes resultados en cualquier superficie. Si bien es cierto que en hierba sus números son discretos, solo ha disputado dos torneos de Wimbledon.

La víctima favorita de Alcaraz durante este camino hasta los 100 triunfos ha sido el británico Cameron Norrie, con un parcial de 4-2. Sin embargo, su último enfrentamiento cayó del lado de Norrie, ante un tenista español visiblemente mermado. También cuenta con un cara a cara perfecto ante Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud, a los que ha vencido las tres veces en las que se han enfrentado.

Ocho títulos en su haber durante este período plagado de éxitos. Cinco de esos ocho torneos han sido en tierra batida (Umag, Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro y Barcelona), y otros tres en pista dura (Miami, US Open y las Next Gen ATP Finals). Y es que el murciano se muestra muy fiable en las finales que ha disputado. En ocho de las once que ha jugado ha conseguido levantar el trofeo, por solo tres derrotas. Una estadística que sorprende por la edad y poca experiencia del murciano en este tipo de encuentros.

Además, de esos 100 triunfos, Alcaraz ha logrado doce ante 'Top 10' del ranking ATP, con un balance de 12 victorias y 9 derrotas ante los diez mejores tenistas del mundo, logrando vencerles en tres de las cuatro finales en las que jugó ante ellos (Casper Ruud en el Masters 1.000 de Miami, Alexander Zverev en el Masters 1.000 de Madrid y Casper Ruud en el US Open).

Comparación con el 'Big Three'

Por estadísticas a su temprana edad, Alcaraz come en la mesa de Federer, Nadal y Djokovic. Y es que solo el de Manacor consiguió antes que el murciano tanto su primera victoria en el circuito ATP (15 años, 10 meses y 26 días) como sus 100 primeros triunfos (17 años, 1 mes y 17 días). Tanto Federer como Djokovic lograron el centenar de victorias con 20 años y dos meses, necesitando el suizo 169 encuentros por 143 del serbio.

En cuanto a precocidad en levantar títulos ATP, solo Nadal supera a Carlos Alcaraz a la hora de conquistar el primer título y lo hizo solo por ocho días. El balear logró su primer campeonato en Sopot en 2004, con 18 años dos meses y 12 días, mientras que el jugador de El Palmar levantó su primer título en Umag en 2021 a la edad de 18 años, dos meses y 20 días.

Y en Grand Slams, de nuevo solo Nadal ha sido capaz de superar a Carlos Alcaraz, conquistando el primero en Roland Garros en 2005 con 19 años y dos días, cuatro meses menos que el tenista murciano, que levantó el trofeo del US Open en septiembre de 2022 con 19 años, 4 meses y 6 días. Novak Djokovic tuvo que esperar a los 20 años, mientras que Roger Federer levantó el primero de sus 20 entorchados en Grand Slam con 21 años.

La diferencia por tanto entre los tres mejores tenistas de la historia y Carlos Alcaraz, a su edad, es mínima. El murciano tiene en Nadal un espejo en el que mirarse. Sus estadísticas al comienzo de ambas carreras son prácticamente idénticas, y los datos auguran que el tenista de El Palmar lo tiene todo para hacer historia en el tenis. De hecho, Alcaraz podría haber logrado esta cifra mucho antes, pero la pandemia y las tres lesiones que ha sufrido en los últimos meses se lo han impedido.