Lemoine y Wacanno arrasan en dobles

El ITF DISA Las Palmas de Gran Canaria nombró este viernes a sus campeonas de dobles. La pareja formada por las holandesas Quirine Lemoine y Eva Wacanno, que se hicieron con el título tras superar en la pista al dúo de la británica Emily Arbuthnott y la sueca Mirjam Bjorklund. Con un partido emocionante y ajustado, la formación de los Países Bajos derrotó a la alineación británico-sueca con un resultado de dos sets a cero de 7-6/6-1. Además, el circuito internacional que se juega en Gran Canaria encara su última fase de individuales, convocando a la final a la turca Basak Eraydin y la francesa Chloe Paquet, que se hicieron con la victoria en las semifinales celebradas. A partir de las 12.00 horas, el club Open Gran Canaria nosolotenis acogerá la gran final, que promete ser un reñido duelo en la tierra batida.

El cierre de la jornada contó con la primera entrega de trofeos de este torneo, que iba a parar a manos de la pareja Lemoine-Wacanno, campeona de dobles del ITF DISA Las Palmas de Gran Canaria. No fue una victoria fácil para las de Holanda, que tuvieron que pelear cada bola para llevarse el torneo a casa. Las holandesas remontaron un primer set que empezó en su contra ajustando al milímetro el resultado en los últimos juegos. Haciéndose con el primer tiempo en tie break con un 7-6, las jugadoras de los Países Bajos y la pareja Arbuthnott-Bjorklund jugaron luchando punto a punto también en un segundo set, con un gran encuentro en el que la formación británico-noruega mostró gran aplomo y compenetración frente al juego de potentes golpes cortos desde la red de las holandesas vencedor.

Las campeonas de dobles felicitaron a sus oponentes por un gran partido del que aseguran disfrutaron mucho. Además, Quirine Lemoine agradecieron a su compañera la victoria, felicitándola «por el que es su primer título deseando que de este vengan muchos más y que sea juntas». Para ambas, fue «un gran partido y se han declarado muy felices de ganar ya que no lo esperábamos y en el primer set hemos remontado con un juego más agresivo, que ha sido clave para ganar el segundo set y el partido».

Hoy, a partir de las 12.00 horas el club Open Gran Canaria vivirá la jornada decisiva, que le entregará el título a su líder de individual, que será disputado entre la turca Basak Eraydin, campeona del ITF DISA Gran Canaria, y la francesa Chloe Paquet, una de las promesas de esta edición, que se ha colocado en la final tras arrasar en la clasificatoria.

Basak Eraydin abría la jornada en el club en su enfrentamiento contra la noruega Ulrikke Eikeri, campeona de dobles del ITF DISA Gran Canaria. Se volvían a encontrar en la tierra batida las rivales que pelearon por el trofeo de parejas la semana pasada, invirtiéndose el resultado en la categoría individual, que le daba el pase a la final a la jugadora de Ankara. Eraydin no falló en su sólido juego, firme y con confianza, que fue protagonista durante todo el primer set. Colocándose con estabilidad como ganadora, la turca arrasaba con un 1-6 contra su rival, que no tuvo apenas oportunidades frente a la favorita del torneo. El segundo set puso en juego el pronóstico sembrado en la primera parte, ya que aunque Eraydin se mantuvo como sólida ganadora durante varios juegos, decayó al final dándole opción a la noruega de igualarla en el marcador. Con una distancia muy pequeña entre ellas, Eikeri se mostró más certera en el segundo tiempo, aunque no fue suficiente para superar el predominio de Eraydin, que tras cambiar de raqueta volvió a entrar en el partido y a ganar con un 5-7 ajustado.

Tal y como explicó la ya finalista de este primer encuentro, está «feliz de su juego de hoy, muy emocionada por haber ganado y pasar a la final. Según ha explicado, había jugado con ella antes en dobles y la había visto jugar, pero no había tenido un tú a tú», explicó nada más concluir su encuentro.