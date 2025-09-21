Italia revalida la Billie Jean King Cup Las italianas solventan la final en los dos partidos individuales y se imponen a Estados Unidos para revalidar su corona

Enric Gardiner Domingo, 21 de septiembre 2025

Italia es la reina de la Billie Jean King Cup. Con Elisabetta Cocciaretto y Jasmine Paolini, las italianas han revalidado su corona y conquistado el sexto título en esta competición.

Con la victoria ante Estados Unidos, sellada en los partidos individuales, sin tener que recurrir al dobles, las italianas encadenan dos títulos seguidos como ya hicieron en 2009 y 2010, cuando contaban con Flavia Penneta, Francesca Schiavone, Roberta Vinci y Sara Errani. Esta última ha conseguido su quinta BJK Cup (antigua Copa Federación).

Tras superar a China en cuartos de final y a Ucrania, verdugos de España, en semifinales, las chicas de Tathiana Garbin certificaron su espectacular semana en Shenzhen con un triunfo por la vía rápida ante Estados Unidos, que partía como favorita en esta final.

Sin embargo, Cocciaretto, revelación del torneo pese a ser la número 91 del ránking, batió por un doble 6-4 a Emma Navarro (18) y allanó mucho la final para las italianas, que iban a disponer entonces de su número uno, Paolini, toda una finalista de Roland Garros y Wimbledon, y del dobles, con la propia Paolini y la especialista Errani.

Y no hizo falta ni recurrir al dobles. Paolini se impuso a Jessica Pegula, séptima mejor jugadora del mundo, por 6-4 y 6-2, y dio el sexto entorchado a Italia.

El dominio de Italia en el tenis actual es aplastante y además de haber conquistado las dos últimas BJK Cup -la del año pasado en Málaga- también han ganado las Copas Davis de 2023 y 2024.

En dos meses, en Bolonia (Italia), el equipo liderado por Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, buscará levantar la tercera 'ensaladera' consecutiva. Para los chicos sería la tercera de su historia.