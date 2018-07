El mejor físico de Nadal le lleva a semifinales, Federer dice adiós

El mejor físico y su capacidad de reacción sirvieron al español Rafael Nadal para derrotar por segunda vez este año a Juan Martín del Potro en un Grand Slam, y alcanzar las semifinales de Wimbledon, al imponerse al argentino por 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4, y 6-4, una instancia que no disfrutará el suizo Roger Federer , ajusticiado por el surafricano Kevin Anderson.

No obstante, el número uno del mundo impuso su mejor físico ante un cansado Del Potro, para ganar las dos últimas y firmar su victoria en cuatro horas y 48 minutos, cercana ya la noche, con una certera volea de revés, y el argentino resbalando y cayendo sobre el tapete de la central.

Octavo juego decisivo

Juan Martín rodó por la pista en varias ocasiones, y desde su palco no pararon de enviarle paquetes, primero una bolsa con bebida energética para reponerse, y luego unas zapatillas con mayor agarre para que pudiera mantener mejor el equilibrio en los desplazamientos.

Su duelo fue brutal, de tremendo desgaste para ambos, con el argentino cepillando la bola con su revés, y mortificando a Nadal con ello, para conectar luego el plano a dos manos, y usando su saque como arma de alcance, y logrando 33 directos, por solo tres del español.

La derecha de Rafa desplazó a Del Potro, sabiendo que así había logrado doblegarle en los dos enfrentamientos anteriores en hierba: Queen's en 2007 y Wimbledon 2011.

Triunfó Nadal porque fue capaz de controlar sus emociones -las de su palco, con sus padres, su hermana Maria Isabel y su novia Xisca Perelló se dispararon cuando él ganó el cuarto set- y porque su movilidad fue mayor que la del campeón del US Open 2009 que rodaba por los suelos una y otra vez.

Un quiebre en el quinto juego del último set, (3-2) distanció al español que luego sudó para conservarlo más adelante, pero cumplió con el objetivo.

A Del Potro le hubiera gustado que no hubiera habido tantos intercambios porque la media de acierto de Nadal en ellos decantaría el duelo, como así fue, terminando el de Manacor con 177 puntos ganados, por 164 de su rival, y solo 19 errores no forzados, por 52 del argentino, que acabó no obstante, con 77 golpes ganadores.