David Marrero y su invitado de lujo

El jugador grancanario, consolidado ya en el circuito mundial con una larga trayectoria a sus espaldas, ha traído a casa a Tommy Robredo con el fin de coger rodaje recíproco en exigentes entrenamientos diarios y, a la vez, culminar la semana de trabajo participando hoy en un acto benéfico en la localidad tinerfeña de Los Silos. Robredo (Gerona, 1982) no necesita presentación después de haber superado las 500 victorias en el circutiro profesional y ser protagonista en la generación de oro integrada por Rafa Nadal, Juan Carlos Ferrero, Fernando Verdasco o David Ferrer, entre otros, que propició la conquista de la Copa Davis para España hasta en tres ocasiones. La amistad que les une, aunque cuando están en la pista no perdonan una bola, ha hecho posible esta estancia de prestigio y enorme provecho.

«Que Robredo pueda estar aquí, interactuar con nuestra cantera como así ha hecho, y dar mayor visibilidad al trabajo que se hace en el tenis canario, con gente como Dominic Conde a la cabeza, no tiene precio. Para mí es un lujo contar con su apoyo y aprecio y, la verdad, desde que le propuse venir, todo han sido facilidades por su parte, algo que valoro porque su calendario es tremendo. Contar con estas instalaciones del Conde Jackson o el gimnasio de La Cornisa ha sido decisivo», expone el teldense, en puertas ya de partir a Pune (India) para despedir el año como es costumbre: rodeado de los mejores.

Robredo, por su parte, no ahorró elogios a lo que ha encontrado también con un horizonte de retos de primer rango. «No conocía Gran Canaria y me ha maravillado. El clima, sus paisajes, la calidad de sus instalaciones... No puedo tener ninguna queja y agradezco a David que me hiciera esta sugerencia, que no me arrepiento de haber aceptado».

«Han sido unos días muy intensos y con un plan de trabajo propio de estas fechas. Sin tregua. Pero he estado muy cómodo y no descarto repetir en el futuro», indicó el catalán, quien quiso dejar, a modo de guiño afectuoso, su mejor consideración de Marrero: «Hay canario para mucho tiempo porque está como un cañón. Seguro que nos dará muchas alegrías en el futuro».