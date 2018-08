Carla Suárez supera la primera ronda en Montreal

La tenista canaria, 27 del mundo, batió a Osaka, 17 del ránking, por 7-6 (2) y 6-2 en una hora y media de juego.

"Ha sido un partido de alto nivel. Estoy satisfecha con la agresividad que he sabido mantener y por la regularidad alcanzada en el partido. Es una rival a la que no puedes dar margen y creo que he sabido manejar bien cada situación", explicó Suárez.

"La mentalidad ha sido muy buena y es la línea que debo seguir. En este torneo nadie va a regalar un metro y la intensidad de hoy debe ser la guía para el resto de partidos", expresó Carla tras superar a la vigente campeona de Indian Wells.

El de este martes ha sido el segundo enfrentamiento entre Suárez y Osaka. El único precedente fue en los dieciseisavos de final del torneo de Estrasburgo (Francia) de 2017, con victoria de la española en dos mangas.

En la segunda ronda (dieciseisavos de final) Carla Suárez jugará contra la ucraniana Lesia Tsurenko, que el lunes se deshizo de la británica Katie Boulter.