Basak Eraydin hace historia tras ganar los dos torneos ITF Disa

El ITF Disa Las Palmas de Gran Canaria cerró ayer su podio de campeonas en una jornada emocionante e intensa, entregando a la tenista turca Basak Eraydin dos trofeos seguidos de 25.000 dólares por primera vez en España. La jugadora se proclamó campeona frente a la francesa Chloe Paquet y sumó su título número 30 en un circuito marcado por un alto nivel de juego en Gran Canaria. Una gran final y un vibrante espectáculo llenó al completo las gradas del club Open Gran Canaria nosolotenis, sin que ni el viento ni el riesgo de lluvia desluciera la jornada.

Tuvieron que pelear y luchar cada punto en un partido nada fácil para las jugadoras internacionales, que corrieron sin descanso por la tierra batida con cada juego buscando la oportunidad de hacerse con el título. En un primer set mejor llevado por la tenista de Ankara desde los primeros juegos, los puntos largos y muy disputados, grandes golpes de Eraydin y un juego estratégico de Pachet fueron la tónica general, jugando ambas al fondo de la cancha y arriesgando con bolas muy cerca de las líneas.

Se desmarcó la turca de su oponente en el primer set con un 2-6 para ella, desmoralizando a la francesa a la que la cabeza le condicionó en la raqueta. Encaraba tras el cierre del primer set un segundo tiempo con Eraydin más concentrada y confiada que su rival.

No le dejó oportunidad la turca en el segundo set, que le abría el camino a un doblete histórico en Gran Canaria, convirtiéndose en la primera jugadora en ganar dos ITF seguidos en España con un 6-1 en el segundo set. Aunque Paquet no dejó de luchar, el compromiso estaba decidido desde los primeros juegos para la que se conformó como doble campeona, decidida a hacerse con el trofeo.

Felicidad

La raqueta La turca Basak Eraydin se mostró satisfecha tras inscribir su nombre en lo más alto de la edición de 2018.

«He jugado muy confiada y he tenido un buen juego, muy seguro y tratando de hacer estrategia, ha explicado Eraydin, buscando ser agresiva a la vez que firme», valoró la jugadora otomana.

Asimismo, Eraydin ahondó en que «ha sido un gran partido, en el que me he mantenido estable en la pista. Han sido dos buenas semanas para mí en la isla, creo que Gran Canaria debe darme suerte».

«Pienso que jugar en la misma pista y en el mismo destino es una ventaja para las jugadoras porque me he podido habituar al destino, al clima, a la cancha y hacerlo de forma simultánea nos ayuda mucho, sobre todo, a las que venimos de lejos. Aunque que regresar, vuelva o no, para mi Gran Canaria siempre será especial después de estas dos semanas.», argumentó.