«Alcaraz lo tiene todo, pero Nadal es único»

La gran sensación del tenis mundial pasó por las pistas del Cortijo Club de Telde el año pasado, en el Gran Canaria Challenger 2021, y, aunque no pudo ganar el torneo, ya lucía aureola de figura grande. «Tenía 17 años y vino con una wild card (invitación). Sabíamos que estábamos asistiendo al nacimiento de alguien llamado a marcar época y fue un placer tenerlo aquí», recuerda David Marrero, director técnico del evento y que, ya entonces, se pronunció explícitamente a propósito de su presencia: «Nos enorgullece que una gran promesa como él esté con nosotros».

El tiempo le ha cargado de razones a Marrero, una de las personas que ha tenido el privilegio de seguir de cerca la incubación y despegue de Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Miami y al que su asombrosa precocidad y logros han hecho inevitables las comparaciones con Rafa Nadal, que ya es decir.

David Marrero compartió rutinas de trabajo con Alcaraz en el Future de Mallorca y en las instalaciones que allí tiene Nadal y, en virtud de la excelente relación que tiene con Juan Carlos Ferrero, entrenador del murciano, pudo hacer que viniera a competir a la isla pese a que ya en esa época su nombre comenzaba a abrirse hueco. No duda en catalogarlo «como un elegido» para el tenis pero rehúsa entrar en paralelismos con quien considera «el más grande».

Incomparables

«No creo que haya necesidad de ponernos a mirar si Alcaraz mejora a Nadal en esto o en lo otro o puede llegar más lejos. Hacer esto denota falta de conocimiento y es una postura equivocada. Nadal es otra dimensión, único, irrepetible. Ha hecho cosas que nadie podrá repetir. Y Alcaraz, seguro, va a construir una grandísima historia en el tenis. Ha empezado con una fuerza brutal y, sabiendo el trabajo que lleva detrás, no me cabe la mínima duda de que van a venir muchísimos éxitos para nuestro tenis con Carlos. Sé que en el deporte entrar en este tipo de debates se hace siempre, pero, en este caso, no lo comparto en absoluto aunque, insisto, con Carlos, que lo tiene todo, vienen tiempos de mucha grandeza», asegura.

Incide en este aspecto a propósito de sus vivencias: «Cuando estuve con él descubrí a un chico muy centrado, humilde, trabajador, con capacidad para sufrir, porque en el tenis de alto nivel hay que sufrir. Ha ido cubriendo etapas y con Ferrero tiene la garantía de disponer de la mejor dirección técnica posible. Ganar a Tsitsipas ya fue un aviso de que lo de Miami era posible. Me encantan su manera de jugar, su dureza mental».

De su estancia en Gran Canaria, David Marrero recuerda que «llegó con bastante buena fama y disfrutó mucho del clima y las instalaciones que se le brindaron, siempre con una enorme educación y una simpatía con todos quienes le trataron en esos días».

«El tiempo pasa muy rápido y ahora, en perspectiva, ves que fue un lujo poder traer a Alcaraz a nuestra isla y que cuando pasen unos años y tenga un palmarés impresionante, que es lo que todos deseamos, podamos decir que en sus inicios jugó aquí. Para el tenis canario es, sin duda, una gran noticia y un motivo de satisfacción gracias a los esfuerzos realizados desde MEF Tennis Events, la empresa organizadora de todo», concluye Marrero.