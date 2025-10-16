Alcaraz se toma la exhibición en serio

Enric Gardiner Jueves, 16 de octubre 2025, 19:12 Comenta Compartir

La retransmisión de la semifinal entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz comenzó de una manera curiosa, con un vídeo de los dos tenistas exhibiendo sus logros. Alcaraz exponía su número uno, su US Open conquistado hace unas semanas, sus ocho títulos este año y sus Grand Slam, mientras que Fritz relataba que es el estadounidense con mejor ránking, que en toda su carrera ha ganado diez entorchados y que no tiene seis Grand Slam, no, pero tiene este año una Laver Cup. La diferencia era notable y no empequeñeció cuando salieron a la pista. Alcaraz venció (6-4 y 6-2) y jugará contra Jannik Sinner o Novak Djokovic la final del Six Kings Slam.

El murciano, que ya se ha asegurado 1,2 millones de euros por su participación en esta exhibición en Riad, luchará este sábado por otros 3,8 adicionales. Un buen bocado que supera a cualquier premio que haya ganado en su vida jugando al tenis. Ni los Grand Slams ni la Copa de Maestros puede ofrecer hasta la fecha un botín tan espectacular como el de Arabia Saudí, donde Alcaraz cumplió con las expectativas depositadas en él.

Venía entre algodones, con el tobillo izquierdo vendado como precaución y con una cinta protectora pegada a él. La lesión que sufrió en Tokio y que le impidió jugar en Shanghái aún no está olvidada y Alcaraz opta por la cautela antes de un mes y medio final de temporada muy cargado. El evento en Riad, aunque no sume puntos para el ránking, al menos le da una idea de lo que se va a encontrar en los tres torneos que le restan, Paríns-Bercy, las Finales ATP de Turín y la Copa Davis: pista de cemento 'indoor' y los mejores del mundo.

Y contra Fritz no defraudó. El estadounidense le venció en unas condiciones muy similares en la Laver Cup hace un mes, pero el murciano se ha vengado; primero en la final de Tokio por un doble 6-4 y después en este Six Kings Slam con otro triunfo por la vía rápida.

Alcaraz jugó un partido impecable, perdiendo solo catorce puntos con el servicio y permitiendo solo dos bolas de rotura en el segundo set, en tanto que Fritz estuvo muy falló, con catorce errores no forzados y sin apenas colmillo. Mientras Alcaraz conectó 24 golpes ganadores, el estadounidense se quedó en nueve.

Fritz regaló el primer set con un error de revés a media pista, que permitió a Alcaraz surfear en un terreno perfecto para él. Las exhibiciones son caldo de cultivo para su creatividad y sin la presión de la competición le permiten desplegar un tenis más arriesgado. Lo demostró a base de subidas a la red, dejadas y botes pronto con los que desarmó a un Fritz que solo tiene un estilo de juego, pegar, pegar y pegar, y que cuando no le funciona se queda sin argumentos.

«Estoy encantado con mi nivel de hoy, me he divertido, he conseguido grandes golpes y buenos puntos. Era uno de mis objetivos para este torneo, hacer disfrutar a la gente, para eso estamos aquí», aseguró Alcaraz tras la victoria.

Pese a la derrota, para Fritz han sido unos días provechosos en Riad porque se ha embolsado 1,2 millones, más que en cualquier otro torneo del año, y porque aún podrá rascar algo más si vence a Sinner o Djokovic en el encuentro por el tercer y cuarto puesto del sábado.