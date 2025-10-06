Alcaraz tiene a tiro el número uno del mundo a final de año La retirada de Sinner en Shanghái deja al murciano muy cerca de acabar el año como el mejor del mundo por segunda vez en su carrera

Jannik Sinner acabó acalambrado su partido contra Tallon Griekspoor en Shanghái. Apenas pudo caminar apoyado en su raqueta y ayudado por el médico de la ATP hasta su silla, para retirarse y conceder el triunfo al holandés. Ese percance le ha costado 950 puntos al italiano, que defendía en la ciudad china el título del año pasado, dejando en manos de Carlos Alcaraz el número uno del mundo a final de año.

El murciano tiene a tiro repetir la gesta de 2022 y acabar el curso como el mejor del ranking, con lo que igualaría a Stefan Edberg, Lleyton Hewitt y Bjorn Borg, que también lo consiguieron en dos ocasiones durante sus carreras deportivas. Acabada la participación del de San Cándido en Shanghái, donde Alcaraz no se presentó por las molestias en el tobillo ocasionadas en su triunfo en Tokio, la ventaja en la clasificación para el español es de 1340 puntos.

Ambos tenistas volverán a las pistas el próximo fin de semana en la exhibición Six Kings Slam que se juega en Arabia Saudí y donde, eso sí, no hay puntos en juego, pero sí un exquisito botín. Solo por participar se embolsarán 1,2 millones de euros y si ganan el torneo se llevarán 3,8 millones adicionales.

Después, Sinner retornará a la competición en Viena, torneo que reparte 500 puntos y donde el año pasado no jugó. Esto le permite sumar 500 puntos en una semana en la que Alcaraz no tiene nada programado. En el mejor de las cosas para el italiano, la diferencia tras el torneo austríaco será de 840 puntos.

A partir de ahí, solo quedan dos eventos en el calendario, el Masters 1000 de París-Bercy y las Finales ATP. Alcaraz pone en juego aquí 100 puntos en la capital francesa, por los dos partidos que ganó en 2024, y 200 en Turín, al sumar una victoria en la fase de grupos del año pasado, mientras que Sinner no jugó París-Bercy y en la Copa de Maestros se embolsó 1500 puntos como ganador invicto.

Por lo tanto, a Alcara le basta con sumar 470 puntos entre estos dos torneos para asegurar acabar el año como el mejor. Las combinaciones son dispares, pero lo más directo sería alcanzar la final en París-Bercy. Con eso, el murciano abrocharía el trofeo como número uno que incluso podría recibir en Turín como ya le ocurrió en 2022, cuando fue el mejor del mundo más joven de la historia.

Además, tanto París-Bercy como las Finales ATP son dos de los grandes títulos que faltan en las vitrinas de Alcaraz, que suma ya tres de los cuatro Grand Slams -le falta solo Australia-, y seis de los nueve Masters 1000 -además de París le falta Shanghái y Canadá. La Copa Davis, en la que participará en noviembre con España, sería el otro gran entorchado que añora su vitrina.