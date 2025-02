Alcaraz se nubla ante Lehecka y es eliminado en Doha

Enric Gardiner Jueves, 20 de febrero 2025, 18:36 Comenta Compartir

Inesperada derrota para Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Doha. El español, que estuvo a un punto de ponerse 5-2 arriba en el tercer set, perdió contra Jiri Lehecka (6-3, 3-6 y 6-4) en la que fue su segunda derrota del año, tras la sufrida en el Abierto de Australia. Lo creía tener hecho el murciano después de perder el primer set y estar a un punto de ponerse con un doble 'break' arriba en el parcial definitivo, pero el checo ganó los últimos cuatro juegos y dejó a Alcaraz sin las que hubieran sido las segundas semifinales del curso, además de dejar su racha de victorias en siete, tras el título conseguido hace dos semanas en Róterdam.

Alcaraz, principal cabeza de serie en Doha, vio cómo se le escapaba un partido extraño y fallón en el que cometió 25 errores no forzados, la mayoría de ellos con la derecha, signo de que algo no estaba bien. Ya venía de dejarse un set contra Luca Nardi y de sufrir para ganar al veterano Marin Cilic en dos, por lo que no era sorpresa que a Alcaraz le estuviera costando un punto más de sudor un tenista como Lehecka, al que solo las lesiones le han frenado de estar más arriba en el ranking (ahora mismo es el puesto 25). De hecho, con este triunfo, al término del torneo será, como mínimo, el 22 del mundo, su mejor clasificación de siempre.

«Han sido subidas y bajadas desde el principio. Es un logro ganar esta clase de partidos ante este rival, pero tengo que ser más consistente», admitía Lehecka tras el encuentro, ya que no en vano esta fue por oponente, la más importante de su carrera. Y eso que lo tuvo perdido. Tras dos sets repartidos, Alcaraz fue el que rugió al conseguir la rotura a favor en el tercero y todo apuntaba a que el desenlace sería parecido al de Nardi. Partido competido, sí, pero cuando más importaba aparecía el ganador de cuatro títulos de Grand Slam para llevárselo por delante.

La victoria estuvo ahí, en esa pelota de rotura con 4-2 a favor. Era punto para el 5-2 y Alcaraz adivinó la dirección del servicio del checo, pero la derecha se quedó a centímetros de pasar la red. Al cañonazo a más de 220 kilómetros por hora le siguió una mala volea del español, para dar ventaja a Lehecka. Un buen punto para volver a poner el iguales y un 'ace' y un revés a la red para que el checo respirara con el 4-3, sin saber que no perdería un juego más.

Ganó 14 de los últimos 18 puntos del encuentro y Alcaraz, cuando pasaban las dos horas de partido y saltaban unos fuegos artificiales en el centro de Doha, no pudo devolver un resto de Lehecka y le entregó el triunfo. Aún contrariado por un partido que tenía en la mano y se le había escapado, Alcaraz se fue de la pista con su segunda derrota del año.

El español abandonará ahora Oriente Medio y su próximo objetivo será la gira de cemento estadounidense, donde defenderá título en Indian Wells, del 2 al 16 de marzo, y los cuartos de final en Miami, del 19 al 30 de marzo.