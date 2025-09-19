El I TBC MMA Artes Marciales llega a Gran Canaria con el objetivo de revolucionar los deportes de contacto El pabellón Juan Beltrán Sierra en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá este sábado 20 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, un acontecimiento vibrante y espectacular que pondrá en valor las Artes Marciales como nunca antes

La concejala de Deportes de la capital grancanaria, Carla Campoamor, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, y el el organizador del evento, Julio Santana, en la presentación del evento.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:25

El I TBC «The Broken Bones Championship» MMA Artes Marciales aterriza en Gran Canaria con la firme intención de revolucionar los deportes de contacto con una propuesta innovadora y rompedora.

Por primera vez en Canarias, se celebrará un evento que enfrentará a ocho guerreros de ocho estilos distintos de Artes Marciales en una velada para el recuerdo.

El pabellón Juan Beltrán Sierra en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá mañana sábado 20 de septiembre, a partir de las 18:00 horas (una hora antes se abrirán las puertas), un acontecimiento vibrante y espectacular que pondrá en valor las Artes Marciales como nunca antes se había hecho en el archipiélago.

Los ocho peleadores se medirán entre sí en las eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final para decidir el campeón de campeones en un torneo que representará a países como España, Brasil, Ecuador, Ucrania, Bulgaria, Polonia, Holanda, República Checa, Croacia, Serbia y Georgia.

Entre tanto, se disputarán combates de MMA y de Grappling para amenizar la velada y convertirla, no solo en una increíble exhibición deportiva, sino en algo más: una auténtica experiencia para los sentidos, ya que ofrecerá actuaciones musicales, la presencia de DJ, speaker y una deslumbrante puesta en escena, además de novedades que serán desveladas el mismo día del evento.

Ocho guerreros, ocho estilos

El duelo de estilos tendrá como protagonistas a los siguientes peleadores: el croata León Krajacic en la disciplina de Sambo, el ecuatoriano Ricardo Centeno en Kick Boxing, el brasileño Gabriel Alburquerque en Kárate, el también brasileño Silmar Barbosa en Boxeo, al serbio Danijel Galdos en Street Fighter, Stefan Konkar, también serbio, en Bare Knucle, el georgiano Ruslan Bolkvadze en Pancrase y Joilton Brabosa, brasileño, en la modalidad de Luta Livre.

Además, se disputarán ocho combates preliminares amateur, entre MMA y Grappling, y siete combates profesionales de MMA, entre los que sobresalen el duelo entre el galdense Kevin Perdomo y Vitallyi Kozac, y el «choque de colosos» que pondrá en juego el cinturón entre el teldense Juanma Suárez e Hyram Rosendo.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, aseguró que «la diversión y el espectáculo están garantizados con el nacimiento de un nuevo evento, con mayúsculas, que combina los diferentes estilos de los deportes de contacto con un gran despliegue audiovisual. Un evento en el que, de nuevo, nuestros deportistas seguirán siendo referencia absoluta».

Asimismo, la concejala de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, se congratuló «del crecimiento exponencial de las Artes Marciales en la capital, gracias a grandes eventos como éste, a un público que siempre responde y al nivel de los peleadores. La velada de mañana, no me cabe duda, será un éxito»

Por último, el organizador del evento, Julio Santana, enfatizó en «lo diferente de un evento que va a mezclar deporte y espectáculo y que supondrá un antes y un después en las Artes Marciales. Por primera vez vamos a mezclar varias disciplinas, como veíamos en las películas antiguas de Jean-Claude Van Damme, con el objetivo de que el público disfrute de una experiencia única»

El I TBC «The Broken Bones Championship» MMA Artes Marciales está organizado por el CD Taurus, patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, y cuenta con la colaboración de Sonopro Pub London Monkey.